23-летняя ельчанка оформила на жениха шесть микрозаймов

И получила 300 часов обязательных работ. А деньги ей придётся вернуть микрокредитным организациям.

23-летняя ельчанка выслушала приговор за шесть эпизодов мошенничества с микрозаймами (по части первой статьи 159 УК РФ). Девушка оформляла кредиты на своего жениха.«В августе прошлого года ельчанка с помощью своего сотового телефона зарегистрировала на сайтах микрокредитных компаний личный кабинет на будущего супруга, использовав для этого его паспортные данные. В дальнейшем она оформила на него шесть микрозаймов на общую сумму 124 тысячи рублей. Полученные деньги девушка потратила», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: совершение преступления небольшой тяжести впервые, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также частичное добровольное возмещение причиненного материального ущерба. Но материальный ущерб в 113 тысяч рублей в пользу микрокредитных организаций взыскан через суд.