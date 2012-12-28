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сегодня, 17:07
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Предполагаемую заказчицу убийства мужа нашли в Липецкой области спустя 27 лет

Орловские полицейские задержали 76-летнюю женщину, скрывавшуюся под чужим именем.

Орловские полицейские разыскали 76-летнюю уроженку Мценского района в Липецкой области — женщина обвиняется в организации убийства мужа 27 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба орловского УМВД.

Как рассказали в ведомстве, в январе 1999 года тело жителя Мценского района Орловской области нашли в овраге. Полицейские выяснили, что мужчину задушили в его доме. Под подозрение в убийстве попали пасынок мужчины и его знакомый, а организатором преступления, по данным следствия, была жена жертвы. Женщина 1950 года рождения постоянно конфликтовала с мужем и желала завладеть их общим имуществом — домом и автомобилем. Однако тогда ей удалось скрыться от правоохранительных органов. Её объявили в федеральный розыск. Исполнителей осудили на 13,5 и 14,5 года лишения свободы.

«Местонахождение женщины, находящейся в федеральном розыске, установили сотрудники УУР УМВД России по Орловской области и их коллеги из МО МВД России «Мценский». Оперативники выяснили, что она на протяжении долгих лет проживала в Липецкой области под чужим именем, тщательно скрывая свою личность», — сказано в сообщении орловского УМВД.

Личность женщины подтверждена после нескольких экспертиз. На допросе она частично призналась в соучастии в убийстве супруга.
убийство
розыск
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Виктор
26 минут назад
Срок давности
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Реально
сегодня, 17:25
Леди Макбет Мценского уезда. Классика нетленна.
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Соседка
сегодня, 17:18
Хорошо поработали!Всем бы так!
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