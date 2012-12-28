Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«За два месяца после свадьбы я потерял всё: жену, дочь»
Общество
Липчане воспринимают бензиновый ажиотаж как историю с гречкой
Общество
В Липецкой области сегодня рассмотрят вопрос введения временного порядка отпуска бензина
Общество
Липецкая вечЁрка: что там с бензином, вместо суда на СВО и «Свеча памяти»
Общество
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Хавалом»
Происшествия
Красавица Софья добежала до «серебра» Кубка России
Спорт
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жителям многоэтажки с новым сожженным лифтом придется сбрасываться на новый подъемник
Общество
Семейная ссора подвела под две уголовные статьи: у жителя Фащёвки нашли переделанную винтовку
Происшествия
В Липецке отремонтируют два парка, два сквера и пешеходную зону
Общество
Читать все
31-летний липчанин украл огромного плюшевого медведя для возлюбленной
Происшествия
«План по строительству нового жилья в Липецке нереальный»
Общество
23-летняя ельчанка оформила на жениха шесть микрозаймов
Происшествия
Жильцы дома по улице Фрунзе жалуются на отсутствие горячей воды с 12 мая
Общество
За сутки в ДТП пострадали трое мотоциклистов: один из них — несовершеннолетний
Происшествия
Ремонт Советской и Первомайской проторговали. Вопрос: когда этот ремонт испортят?
Общество
В Липецке возбуждено уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка
Происшествия
Попавшийся с поддельными правами водитель получил полгода ограничения свободы
Происшествия
Общественный транспорт в Липецке не встанет: мэрия нашла 100 миллионов рублей для перевозчиков
Общество
Кражу продуктов и средств гигиены записала камера наблюдения
Происшествия
Читать все
Общество
274
39 минут назад
3

Ремонт Советской и Первомайской проторговали. Вопрос: когда этот ремонт испортят?

Проблема в том, что до прихода дорожников свои проблемные сети в центре Липецка должны заменить энергетики.

Еще в марте губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что дополнительно выделяет мэрии Липецка 200 млн рублей на ремонт дорог. Но в итоге денег на это муниципалитет получил даже больше: городское управление главного смотрителя проторговало эту закупку на ремонт дорог на 224 719 101 рубль с учетом своего 11-процентного софинансирования.

На аукцион заявился всего один участник: липецкая компания «Инфинити Групп». Скинув с начальной цены 0,5% или 1,1 млн рублей, организация забрала этот контракт.

В пакет вошло восстановление девяти дорог, переулка Задонского и тротуара на Петровском спуске. Главными магистралями, которые попадут под ремонт, станут улицы Советская и Первомайская. Первую из них в последний раз капитально обновляли (фактически, строили заново) белорусские дорожники в 2017 году. Дорожники из Рогачева давали дороге 10 лет гарантии, но горожане знают, вот что она превратилась стараниями ресурсных организаций после восьми лет эксплуатации. Вторую дорогу, на Первомайской, капиталила липецкая компания «Дорожник» в 2018-м.

Апгрейд ждут также внутриквартальный проезд по бульвару Шубина в 24-м микрорайоне, улицы Краснознаменная (по всей ее длине), Арсеньева (Сокол), Адмирала Лазарева и Рязанская (Новолипецк), Новотепличная на Опытной (от дома №1 до дома №23), Гагарина (от улицы Интернациональной до железнодорожного вокзала).

Подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта, а сдать отремонтированные дороги заказчику — к 15 октября. Однако в мэрии только сегодня (!) получили от энергетиков ответ на свой еще зимний запрос о том, какие работы по замене сетей те собираются делать на улицах Советской и Первомайской. Выяснилось, что «РВК-Липецк» будет менять кусок гнилого водопровода в районе стадиона «Металлург» на Первомайской. А на изрытой вдоль и поперек Советской (в последний раз дорогу раскапывали в начале этого месяца) никаких работ не предусмотрено. Можно заключать пари, как скоро после того, как эту улицу по-новой заасфальтируют, туда приедет трактор, чтобы раскопать ее в месте очередного порыва.
ремонт дорог
0
0
2
1
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася
15 минут назад
Хорошо бы нашёлся проверяющий и размотал эту цепочку обогащения "эффективных" менеджеров"!!! Кто-нибудь вспомнит хоть одну работу, выполненную в срок и без увеличения цены за последние 5 лет? НЕТ!!!
Ответить
смотритель зоопарка
25 минут назад
да сколько можно им отдавать контракты, кто их там там за уши тащит, делают абы как, дорога и пол года не простоит
Ответить
Владимир.
27 минут назад
Можно начинать ставки делать на то, что так и будет - как только селают новое полотно, так скоро все перекопают. Вот когда за такие будет штрафовать в размере стоимости контракта на ремонт дороги, так энергетики подумают заранее.
Ответить
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить