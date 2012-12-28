Ремонт Советской и Первомайской проторговали. Вопрос: когда этот ремонт испортят?

Проблема в том, что до прихода дорожников свои проблемные сети в центре Липецка должны заменить энергетики.

Еще в марте губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что дополнительно выделяет мэрии Липецка 200 млн рублей на ремонт дорог. Но в итоге денег на это муниципалитет получил даже больше: городское управление главного смотрителя проторговало эту закупку на ремонт дорог на 224 719 101 рубль с учетом своего 11-процентного софинансирования.На аукцион заявился всего один участник: липецкая компания «Инфинити Групп». Скинув с начальной цены 0,5% или 1,1 млн рублей, организация забрала этот контракт.В пакет вошло восстановление девяти дорог, переулка Задонского и тротуара на Петровском спуске. Главными магистралями, которые попадут под ремонт, станут улицы Советская и Первомайская. Первую из них в последний раз капитально обновляли (фактически, строили заново) белорусские дорожники в 2017 году. Дорожники из Рогачева давали дороге 10 лет гарантии, но горожане знают, вот что она превратилась стараниями ресурсных организаций после восьми лет эксплуатации. Вторую дорогу, на Первомайской, капиталила липецкая компания «Дорожник» в 2018-м.Апгрейд ждут также внутриквартальный проезд по бульвару Шубина в 24-м микрорайоне, улицы Краснознаменная (по всей ее длине), Арсеньева (Сокол), Адмирала Лазарева и Рязанская (Новолипецк), Новотепличная на Опытной (от дома №1 до дома №23), Гагарина (от улицы Интернациональной до железнодорожного вокзала).Подрядчик должен приступить к работам с даты заключения контракта, а сдать отремонтированные дороги заказчику — к 15 октября. Однако в мэрии только сегодня (!) получили от энергетиков ответ на свой еще зимний запрос о том, какие работы по замене сетей те собираются делать на улицах Советской и Первомайской. Выяснилось, что «РВК-Липецк» будет менять кусок гнилого водопровода в районе стадиона «Металлург» на Первомайской. А на изрытой вдоль и поперек Советской (в последний раз дорогу раскапывали в начале этого месяца) никаких работ не предусмотрено. Можно заключать пари, как скоро после того, как эту улицу по-новой заасфальтируют, туда приедет трактор, чтобы раскопать ее в месте очередного порыва.