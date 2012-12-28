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Погода в Липецке
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7 минут назад
В Липецкой области дожди, грозы и до +25
Прохладная погода возвращается.
Среднесуточные температуры составят: 12 августа — 19 градусов тепла, что в пределах нормы; 13 и 14 августа — 14–15 градусов тепла, что на 4–5 градусов ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в Липецкой области ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов, днём — от +20 до +25.
В Липецке переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью — от +15 до +17 градусов, днём — от +22 до +24.
День 12 августа стал самым тёплым в Липецке в 2010 году — тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1975 году — 6 градусов тепла.
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