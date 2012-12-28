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Происшествия
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26 минут назад
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Житель Тольятти пропил в Задонске чемодан денег на покупку машины и заявил об их краже
34-летнего мужчину ждёт суд по обвинению в ложном доносе.
«По версии следствия, в октябре прошлого года 34-летний житель Тольятти, взяв с собой чемодан с более чем пятью миллионами рублей наличными, часть из которых он получил в долг на покупку автомобиля, приехал в Задонск к своему знакомому, у которого жил несколько месяцев. В течение этого времени обвиняемый тратил крупные суммы на покупку спиртного, посещение ночных клубов и ресторанов, покупку дорогостоящих подарков знакомым. А в декабре прошлого года, обнаружив нехватку денег для покупки автомобиля, мужчина решил инсценировать кражу, чтобы их не возвращать. Он устроил беспорядок в комнате, где находился его чемодан, оставил следы проникновения в квартиру, сымитировал взлом окна, после чего покинул помещение», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
В тот же день мужчина написал заявление в полиции о краже денег (по пункту «б» части четвёртой статьи 158 УК РФ). Но потом сам же признался: деньги, о пропаже которых он заявил, были прогуляны и потрачены.
Гуляке теперь грозит до двух лет лишения свободы.
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