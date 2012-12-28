БПЛА перехвачены ночью над областью

Под атакой регион находился с полуночи.





Липецкая область — в числе 15 регионов, над которыми этой ночью перехвачены БПЛА. Как сообщает Минобороны РФ, всего за ночь противовоздушной обороной страны уничтожены 396 беспилотников самолётного типа.Режим «Угроза атаки БПЛА» действовал в Липецкой области с полуночи до четырёх утра.