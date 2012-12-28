Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Суд обязал администрацию Грязей выплатить 1 миллион рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота
Происшествия
426
34 минуты назад
БПЛА перехвачены ночью над областью
Под атакой регион находился с полуночи.
Режим «Угроза атаки БПЛА» действовал в Липецкой области с полуночи до четырёх утра.
1
0
1
0
1
Комментарии