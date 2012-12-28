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Липецкое УФАС тщательно анализирует цепочку, объёмы поставки топлива и цены на него
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8 минут назад

Липецкое УФАС тщательно анализирует цепочку, объёмы поставки топлива и цены на него

Цель — установить причины повышения цен на автозаправочных станциях региона.

В связи с ситуацией на топливном рынке Липецким УФАС России организована проверка всей цепочки поставки с целью установления причин повышения цен на топливо на автозаправочных станциях региона, запрошена для анализа информация об объемах поставки в регион и объемах реализации бензина и дизельного топлива на АЗС, стоимости закупки. Проверка и анализ полученной информации продолжаются. В случае выявления нарушений антимонопольный орган незамедлительно примет меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Об этом GOROD48 сообщила руководитель Липецкого УФАС России Ирина Поткина.

«Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области осуществляет постоянный (ежедневный) мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов. В рамках своих полномочий управление осуществляет контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов в части проверки обоснованности устанавливаемых хозяйствующими субъектами цен на товары, в случае если данные хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, а также в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений или осуществления антиконкурентных действий», – добавили в Липецком УФАС России.

Напомним, по данным Липецкстата, с 16 по 22 июня цена на бензин в среднем выросла на 1,55%, или на 1 рубль 01 копейку и составила 69,90 рубля за литр (неделей ранее – 68,89 рубля за литр). На 3,42% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 65,24 рубля до 67,46 рубля, или на 2 рубля 22 копейки. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,07%, или на 5 копеек – его цена составила 71,60 рубля (неделей ранее 71,55 рубля). Как и неделей ранее, на 0,27% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 95,56 рубля против 95,30 рубля за литр неделей ранее (+26 копеек). Заметнее всего, на 4,01% подорожало дизельное топливо – с 77,40 до 80,51 рубля, стоимость изменилась на 3 рубля 11 копеек. На предыдущей неделе максимальный рост составлял 98 копеек.

Ранее ФАС России рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо и не допускать необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка. Соответствующее письмо служба направила в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. Кроме того, в настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям.
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