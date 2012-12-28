Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
598
сегодня, 09:52
12

Светлана Бедрова сдержала слово: подрядчик мэрии заасфальтировал Петровский спуск

Это — первая готовая дорога из 17 запланированных к ремонту в Липецке.

Как уже рассказывал GOROD48, апрельское похолодание остановило асфальтирование улиц в Липецке. По этой причине МБУ «Управление благоустройства Липецка» продолжило ремонт аварийных ям «зимним» литым асфальтом — за пролонгированный сезон муниципальные дорожники использовали 613 тонн такого материала. Из-за холодов к этому понедельнику верхний слой «летнего» асфальта подрядчики мэрии частично уложили лишь на улице Жуковского и на Петровском спуске, поставив под сомнение уверенность врио главы Липецка Светланы Бедровой о сдаче того же обновленного Петровского спуска к 1 мая.

Но слово свое Светлана Бедрова сдержала: за несколько ночей компания «Инфинити Групп» сумела накатать два слоя нового асфальта на Петровский спуск.

IMG_20260429_090604.jpg

Таким образом, эту дорогу можно считать первой ласточкой завершившихся ремонтов 2026 года (четырем подрядчикам управления главного смотрителя предстоит отремонтировать еще 16 городских дорог). Спуск еще не сдан заказчику, на нем пока нет разметки и новых дорожных знаков. Кстати, управление главного смотрителя мэрии намерено этим летом еще и обновить покрытие пешеходных дорожек вдоль Петровского спуска.
ремонт дорог
1
0
0
11
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Доцент
9 минут назад
Бедрова молодец! В городе понемногу начали наводить чистоту. Даже управляшки зашевелились. Ещё бы сами липчане не бросали мусор где попало. И с отключением отопления она поступила правильно.
Ответить
Все
10 минут назад
Больше симпатии в этому человеку, начиная с продления отопительного сезона. Теперь дорога. Лишь бы не сползла через неделю. Дай Бог ей всего хорошего.
Ответить
ольга
12 минут назад
Ну она ведь за свой счет сделала, где ее заслуга , выполнили договор, за который получили деньги. тогда хвалите, каждого врача, что провел операцию, учителя , что провела урок , повара что приготовила щи. прямо какое то рукоплескание перед чиновником.
Ответить
48
20 минут назад
теперь тут гонки начнуться....
Ответить
Сырский Рудник
32 минуты назад
когда уже дороги отремонтируют?
Ответить
й
33 минуты назад
Можно сразу в сенаторы. Здесь нечего делать.
Ответить
33 минуты назад
Ожидаем весенний дождь, дабы удостовериться в качестве ремонтных работ.
Ответить
асфальт летний?
41 минуту назад
Новые технологии приходят в наш славный городок?
Ответить
Антуан
45 минут назад
Светлана Бедрова, нам бы ямы бы убрать неделина советская терешковой первомайская, мост НЛМК и т д
Ответить
Уж да
49 минут назад
Догадались бы хоть расширить дорогу на 1 метр на участке от пл. Революции до поворота на ул. Салтыкова-щедрина. постоянные аварии там, из-за того что две машины не могут на светофоре одновременно проехать
Ответить
Еще комментарии
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить