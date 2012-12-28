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19 минут назад
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Недалеко от Быханова сада разрушаются ступеньки

Их обещают починить когда появятся деньги.

После того, как GOROD48 рассказал об акции активного гражданина, написавшего про проблемы со ступенькой у перехода на улцие Фрунзе, GOROD48 получил жалобу на разбитую лестницу, которая находится через дорогу от входа в Быханов сад.

«Вот такие красивые ступеньки на Быхановом саду. Интересно, их собираются отремонтировать или нет?» — задала вопрос читательница.

«Стоимость ремонта данных ступеней была рассчитана, и соответствующие сметы направлены в департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Планирование ремонтных работ будет осуществлено в следующем году, после выделения бюджетных средств», — сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
лестница
благоустройство
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
футболист
8 минут назад
как будто они вчера разрушились?)))))
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Sергий
9 минут назад
Через дорогу от Быханова парка 3 лестницы и все в таком же плачевном состоянии.
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