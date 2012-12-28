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Общество
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19 минут назад
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Недалеко от Быханова сада разрушаются ступеньки
Их обещают починить когда появятся деньги.
«Вот такие красивые ступеньки на Быхановом саду. Интересно, их собираются отремонтировать или нет?» — задала вопрос читательница.
«Стоимость ремонта данных ступеней была рассчитана, и соответствующие сметы направлены в департамент дорожного хозяйства и благоустройства. Планирование ремонтных работ будет осуществлено в следующем году, после выделения бюджетных средств», — сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
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