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сегодня, 11:05
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Подмочили праздник: в эпицентре Дня молодежи начались коммунальные раскопки

Подрядчик «РВК-Липецк» ищет место утечки воды.

В 17:00 на улице Фрунзе должны начаться мероприятия Дня молодежи: продажа ремесленных изделий, брендовых вещей липецких предпринимателей, гастрофестиваль. Ради этого улицу сделали пешеходной на три дня. Но сегодня утром дорогу на Фрунзе в районе перекрестка с улицей Октябрьской раскопал трактор: мэрия уведомила горожан, что в этом месте выявлена утечка воды.

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«Специалисты «РВК-Липецк» оперативно выехали на место для оценки и ликвидации нештатной ситуации. Если для проведения ремонтно-восстановительных работ потребуется ограничить водоснабжение, адреса, попавшие под отключение, будут сообщены дополнительно», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.

А в горводоканале GOROD48 уведомили, что на время ремонтных работ компания вынужденно отключила подачу холодной воды жителям домов по улице Скороходова, 4, 11; Первомайской, 37, 55; Фрунзе, 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 43, 6, 6а; Октябрьской, 32, 49; Советской, 3, 5; Литаврина, 8, площади Коммунальной, 10, 12, 41. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.

Когда завершится ремонт, подрядчик «РВК» не знает. Пока что только вырыт котлован на месте предполагаемой утечки, но где точно случился порыв, еще неизвестно. Кстати, улица Фрунзе этой весной и летом — самая проблемная для водоканала. Ее уже не раз раскапывали в поиске утечек, а однажды в раскоп упала «Лада». Вопрос: зачем именно эту улицу выбрали под трехдневное празднование Дня молодежи?

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а у перекрестка Фрунзе с Первомайской только что повесили «кирпич», сделав дорогу пешеходной

Сейчас улица выглядит несколько сюрреалистично: между домами реют праздничные флажки, а посередине дороги копошатся рабочие рембригады, ищущие место утечки воды.
День молодежи
раскорпка
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Командировочный.
27 минут назад
Давно уже переходят во многих городах на пропилен. Только в Липецке гнилое латают и латают.
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Кукушка
30 минут назад
Даже обстоятельства говорят о том, не время сейчас для проведения праздников и гуляний. Поскромнее надо жить, вон что вокруг происходит....
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Да!
35 минут назад
Вот это новость!
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Гость
44 минуты назад
Вдруг по пьяне молодежь в раскопы упадут
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САИ
46 минут назад
Копать не перекопать, ищите, ищите, клад должен быть!
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Липецк
48 минут назад
Никогда не было и вот опять!
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Житель
49 минут назад
А у жителей улицы Фрунзе спросили - нужен ли им под окнами день молодежи! Точно не то место выбрали для празднования!
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Ага
27 минут назад
Это точно
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Фрунзе
51 минуту назад
Не лада, а Мазда. Стремные машины в наши крутые раскопы не падают
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Ул Ленина
сегодня, 11:12
Всегда готова к перекрытию дороги и проведению мероприятий!
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Витек
сегодня, 11:11
Проводите все на Лысом острове, не злите людей.
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