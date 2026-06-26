Общество
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сегодня, 11:05
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Подмочили праздник: в эпицентре Дня молодежи начались коммунальные раскопки
Подрядчик «РВК-Липецк» ищет место утечки воды.
«Специалисты «РВК-Липецк» оперативно выехали на место для оценки и ликвидации нештатной ситуации. Если для проведения ремонтно-восстановительных работ потребуется ограничить водоснабжение, адреса, попавшие под отключение, будут сообщены дополнительно», — сообщила пресс-служба администрации Липецка.
А в горводоканале GOROD48 уведомили, что на время ремонтных работ компания вынужденно отключила подачу холодной воды жителям домов по улице Скороходова, 4, 11; Первомайской, 37, 55; Фрунзе, 11, 14, 15, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 43, 6, 6а; Октябрьской, 32, 49; Советской, 3, 5; Литаврина, 8, площади Коммунальной, 10, 12, 41. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
Когда завершится ремонт, подрядчик «РВК» не знает. Пока что только вырыт котлован на месте предполагаемой утечки, но где точно случился порыв, еще неизвестно. Кстати, улица Фрунзе этой весной и летом — самая проблемная для водоканала. Ее уже не раз раскапывали в поиске утечек, а однажды в раскоп упала «Лада». Вопрос: зачем именно эту улицу выбрали под трехдневное празднование Дня молодежи?
а у перекрестка Фрунзе с Первомайской только что повесили «кирпич», сделав дорогу пешеходной
Сейчас улица выглядит несколько сюрреалистично: между домами реют праздничные флажки, а посередине дороги копошатся рабочие рембригады, ищущие место утечки воды.
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