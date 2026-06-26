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18 минут назад

На Фрунзе за два часа до открытия Дня молодежи успели залатать порыв водопровода

Вот бы праздник пришел на каждую улицу Липецка!

К 15 часам рембригада подрядчика «РВК-Липецк» не только установила место выявленной сегодня утром утечки холодной воды на улице Фрунзе, но и залатала прохудившуюся трубу, забросала раскопку песком и щебнем. Правда, исполнителю работ не удалось уложить асфальт.

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«Специалисты выполнили ремонт поврежденного участка трубы. Ресурс уже начал поступать в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время. Место проведения работ огорожено и обозначено в соответствии со всеми требованиями безопасности. Сегодня же оно будет засыпано инертными материалами и подготовлено под асфальтирование. Дорожное покрытие восстановит подрядная организация в ближайшие дни», — сообщила GOROD48 пресс-служба ООО «РВК-Липецк».

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Редкая оперативность была обусловлена тем, что в 17:00 на перекрытой на три дня для транспорта улице должны начаться мероприятия Дня молодежи: гастрофестиваль и ярмарка по продаже ремесленных изделий и брендовых вещей липецких предпринимателей.

Так что молодежь не осталась без праздника, а жителям 26 домов в районе коммунальной аварии пришлось провести без воды всего-то полдня. То есть если горводоканал клюет жареный петух, то у компании появляются материалы, люди и техника, необходимые для оперативного ремонта. Когда этой легендарной птицы рядом нет, утечки в «РВК-Липецк» ставят в очередь с неизвестным сроком их ликвидации и еще более таинственным временем восстановления благоустройства в местах работ. Взять ту же улицу Фрунзе: этой весной и летом она была самой проблемной для водоканала. Ее не раз раскапывали в поиске утечек, а однажды в раскоп упала «Мазда».

Итак, на Фрунзе сегодня празднику быть. Вот бы этот праздник пришел и на десятки других улиц Липецка!
фото: пресс-служба ООО «РВК-Липецк»
авария на сетях
День молодежи
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