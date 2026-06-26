На садовом участке обнаружили парковку грузовиков: собственник отделался штрафом в 500 рублей
Красная дорожка, аттракционы, фотобудка, видеоспинер и массовый вальс: чем будут удивлять выпускников
17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников
Общество
156
18 минут назад
На Фрунзе за два часа до открытия Дня молодежи успели залатать порыв водопровода
Вот бы праздник пришел на каждую улицу Липецка!
«Специалисты выполнили ремонт поврежденного участка трубы. Ресурс уже начал поступать в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время. Место проведения работ огорожено и обозначено в соответствии со всеми требованиями безопасности. Сегодня же оно будет засыпано инертными материалами и подготовлено под асфальтирование. Дорожное покрытие восстановит подрядная организация в ближайшие дни», — сообщила GOROD48 пресс-служба ООО «РВК-Липецк».
Редкая оперативность была обусловлена тем, что в 17:00 на перекрытой на три дня для транспорта улице должны начаться мероприятия Дня молодежи: гастрофестиваль и ярмарка по продаже ремесленных изделий и брендовых вещей липецких предпринимателей.
Так что молодежь не осталась без праздника, а жителям 26 домов в районе коммунальной аварии пришлось провести без воды всего-то полдня. То есть если горводоканал клюет жареный петух, то у компании появляются материалы, люди и техника, необходимые для оперативного ремонта. Когда этой легендарной птицы рядом нет, утечки в «РВК-Липецк» ставят в очередь с неизвестным сроком их ликвидации и еще более таинственным временем восстановления благоустройства в местах работ. Взять ту же улицу Фрунзе: этой весной и летом она была самой проблемной для водоканала. Ее не раз раскапывали в поиске утечек, а однажды в раскоп упала «Мазда».
Итак, на Фрунзе сегодня празднику быть. Вот бы этот праздник пришел и на десятки других улиц Липецка!
фото: пресс-служба ООО «РВК-Липецк»
0
0
0
1
0
Комментарии