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Несколько участков дорог в Липецке отремонтирует компания «Феликс Групп»
Общество
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Общество
68
16 минут назад

Несколько участков дорог в Липецке отремонтирует компания «Феликс Групп»

Мэрия сбила остатки от предыдущих торгов в закупку ценой 21,3 млн рублей.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии проторговало частичный ремонт улиц Московской (от здания №1.5 по проезду Поперечный до остановки «Улицы Московская»), Студеновской и Гагарина. Заказчик изыскал на это остатки от предыдущих торгов на дорожных закупках этого года — 21,3 млн рублей. В ходе весьма конкурентных торгов их победителем стала компания «Феликс Групп» Акопа Варданяна, сбившая цену на 23% — до 16,3 миллиона.

Все работы по восстановлению дорог должны быть завершены к 31 августа.

На днях «Феликс Групп» уже завершил выполнение отдельного небольшого контракта на ремонт 350 метров улицы Бородинской от дома №1 до дома № 39 (как и в новых торгах, компания снизила начальную цену контракта на 26%: с 4 653 518 до 3 443 593 рублей.

Компания «Феликс Групп» в этом году наряду с «Инфинити Групп» является основным подрядчиком мэрии на ремонтах дорог. В этом сезоне ей нужно отремонтировать Елецкое шоссе (от кольцевой развязки улиц Московской и Катукова до выезда на улицу Хренникова), улицы Агрономическую и Сергея Литаврина за 45,5 млн рублей — подряд компания Акопа Варданяна взяла, сбив цену на 25%. Частично этот контракт подрядчик уже исполнил.
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