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Происшествия
В Липецкой области морозно и бесснежно
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Сильная и красивая – липчанка добыла «бронзу» в международном турнире по борьбе
Спорт
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Неделя 48
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сегодня, 08:00
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Талантов масса — работать некому!

Итоги недели

Февраль у нас начался, в прямом смысле этого слова, бомбически: «На Липецкую область упали два авиационных боеприпаса». Один — в Елецком районе, другой — в Воловском.

Официальный канал Минобороны РФ сообщил о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины. Но из-за этого инцидента, по данным телеграм-канала BAZA, свет пропал у жителей 540 домов в Елецком районе. Кроме электроэнергии пропала сотовая связь, где-то не было воды.

— А говорили ступень, — написал читатель с ником Жизнь она такая.

Действительно, вечером 1 февраля нам сообщили, что «Упавшая ступень ракеты оставила без электричества несколько сел Елецкого района». А утром 2-го нам сказали о падении боеприпасов. Была и еще одна официальная новость об этой истории: о том, что 5 февраля «В Воловском округе уничтожат обломки упавшего в выходные авиаприпаса».

Коньки надели? Вот вам клюшка!
И вот вам круглая фигнюшка!

Закончился «ноябрьский» январь. «В Липецком округе пересох пруд». По предварительным данным, из-за засушливой погоды. «Река Белоколодец в районе Романово пересохла, в пересохшем русле тысячи дохлых рыб», — сообщили в редакцию GOROD48. О гибели рыбы говорят и в селе Ленино. Его обеспокоенные жители обратились к областным экологам.

Также выяснилось, что «Озимые, возможно, придется досевать». Из-за сухих осени и двух третей зимы пятая часть посевов находится в критическом состоянии.

Возможно, ситуацию исправит февраль. «В Липецкую область возвращается зима». В ночь на минувшую среду у нас наконец-то выпал снег. Но всего-то 2,6 миллиметра в пересчете синоптиков. Это — десятая часть от февральской нормы. Когда ждать еще девять десятых, если февраль – самый короткий месяц? Пока же нас утешают тем, что к концу этой недели «Погода в Липецкой области пришла к норме».

— Хоть бы снег выпал метра на полтора! — воскликнул Вася, наш читатель, который так же самозабвенно просил у природы снега в прошлую зиму, когда Липецк им просто завалило.

2 февраля в 200 метрах от берега Матырского водохранилища в селе Казинка под лет ушел рыбак. «В полынье под Липецком утонул 59-летний мужчина». Это — вторая подобная трагедия с начала зимы (11 января в реке Воронеж в Липецке утонул 35-летний рыбак).

Не все хорошо этой аномальной зимой и с зимними видами спорта. Мы уже писали о сорванном в январе липецком этапе «Лыжни России». И уже точно известно, что «Липецкий хоккей достиг дна». Наша команда дошла до бездны, которой все боялись: в четверг она повторила антирекорд НМХЛ — 33 поражений подряд. Липецкие хоккеисты на родном льду проиграли команде «ЭкоНива-Бобров», тем самым повторив «достижение» кишиневской «Платины» сезона-2012/13. А в пятницу случилось 34 подряд поражение. «Липецкий хоккей пробил дно: теперь именно мы — худшая команда в истории слабейшей лиги России». Одна из шайб, заброшенный в ворота липчан в этой игре, стала 250-й, пропущенной в чемпионате. Это — еще один антирекорд липецкого хоккея (в среднем, липчане пропускают по 7,5 шайбы за игру).

Трибуны ДС «Звездный» на этой неделе были заполнены на треть: Липецк — город все-таки хоккейный. Тем обиднее все то, что происходит. Вот лишь некоторые из разочарованных комментариев на этот счет:

— Липецкие первые… с конца.

— Ну, хоть чем-то отличились. Антирекорд — это тоже рекорд. Долго шли к намеченной цели.

— Я так понимаю, дальше команда будет бить свои же рекорды. Теперь у неë конкурентов нет. Это космос, господа!

Выхожу из баньки —
пьян и краснорож.
Боже, как прекрасен
деревенский ЗОЖ!

В первый день февраля «Мужчина выпал из палаты областной больницы».

По данным GOROD48, в клинику 56-летний мужчина попал в последний день января как терапевтический больной в состоянии депрессии. Он проплатил отдельную одноместную палату. А утром следующего дня трагически погиб.

«Из окна палаты на 6 этаже выпал 56-летний мужчина. У него был серьезный медицинский диагноз. Сейчас проверку факта проводит УВД. Они и дадут правовую оценку случившемуся, со своей стороны окажем правоохранительным органам необходимое содействие», — написала министр здравоохранения Анна Маркова в своём Telegram-канале.

Тот же самый Telegram-канал регионального министра здравоохранения продолжает марафон историй о ежедневном труде врачей, спасающих жизни. Вот некоторые из них, опубликованных на прошедшей неделе.

В областной больнице «У 41-летней липчанки удалили пятикилограммовую опухоль». На фоне лишнего веса наличия крупного образования в животе видно не было. А женщина в течение трех лет страдала от непонятных болей в животе. А 40-летний мужчина думал, что у него просто болит сердце, но врачи областной больницы из его груди удалили огромную доброкачественную опухоль.

Другие две истории объединило продолжительное время лечения пациентов. Так, за жизнь 32-летнего мужчины, который по ошибке выпил 50 граммов уксусной эссенции, сотрудники блока реанимации и интенсивной терапии отделения острых отравлений БСМП боролись 24 дня и победили. В другом случае свой профессионализм показали врачи инфекционки — они 34 дня спасали девятилетнего мальчика с гнойным менингитом.

Ученые давно пришли к выводу о том, что здоровье человека лишь 8–10% зависит от состояния системы здравоохранения. Генетика предопределяет состояние здоровья на 18–20%, экология — еще на 20%. Самым главным фактором исследователи называют образ жизни, отдавая ему долю в 50–55%. Однако «Липчане демонстрируют антиЗОЖ». По данным агентства «Финэкспертиза», в целом по России наблюдается рост приверженцев здорового образа жизни. За 2024 год таких стало больше на 6%, или на 11,8 млн человек. А вот в нашем регионе, согласно этому исследованию, приверженцев здорового образа жизни стало меньше. Число сторонников ЗОЖ в Липецкой области сократилось в 2024 году катастрофически: сразу на 37,9%.

Это удивительно, если сравнить данные «Финэкспертизы» с тем, о чем говорят липецкие чиновники. Мы не поленились отыскать в нашем архиве публикацию: «Каждый третий липчанин — физкультурник и спортсмен». Об этом летом 2017 года заявил тогдашний председатель департамента физической культуры и спорта мэрии Олег Токарев. Он сообщил на брифинге, что активный образ жизни ведут 157 807 человек, или 33% всего населения Липецка. Как выяснилось, тогда в физкультурники записали всех воспитанников детских садов в возрасте от трёх лет, школьников и студентов, у которых есть уроки физкультуры, участников спартакиад среди работников предприятий...

Детально рассмотрев измены
причинно следственную связь,
Серёжа плюнул в отраженье
и встал на сторону жены

«Подросток ударил полицейского по пути на медосвидетельствование». Следком возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. А «По драке подростков в Сенцово протоколы составили на их родителей». Драка закончилась тем, что один из ее участников попал в больницу с переломами ключицы и ребра.

Еще одна такая история случилась в Липецке. 13-летнего мальчика избили у школы. Его мама Татьяна сообщила GOROD48, что на сына-семиклассника напала толпа подростков. Это избиение — продолжение январской истории со взрывом в подъезде на улице Клавдии Шаталовой. Тогда подростки также хотели насолить этому семикласснику, бросив в подъезд петарду. Когда его мама начала жаловаться во все инстанции, кто-то порезал колеса ее машины. Женщина считает, что сделать это могли те же ребята, которые избили ее сына.

— Мне страшно, что будет дальше? Дайте моему сыну просто нормально жить и учиться, — говорит она Татьяна.

Под этой новостью можно найти 196 комментариев. Мы выделили один из них.

— Тема собак теряет актуальность, когда двуногие щенки берутся за дело! Стая — она хоть из собак, хоть из людей — стая и есть, — написал Собакен.

Этот комментарий перекликается с дикой криминальной историей на Соколе, точку в которой на этой неделе поставил суд: «Убийцу десятиклассника приговорили к 17 годам колонии строгого режима». Мальчишка совершенно случайно попался на глаза пьяного 42-летнего Андрея Кресникова по кличке Крест вечером 13 октября. Ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью и за кражу, Крест вогнал пареньку нож в сердце. Алкоголик принял школьника за одного из подростков, которые третировали его с лета. 13 октября, когда он наливался водкой в компании знакомых, какие-то подростки стучали в двери их квартиры, бросали в окна мусор. Он выскочил на улицу на разборки, прихватив с собой нож. И ошибочно решил, что встреченный на улице парень был в числе его обидчиков.

О подростковой жестокости свидетельствует случай в Усманском районе, где 17-летний парень жестоко избил сожителя матери. Женщина приревновала его к бывшей жене и рассказала о своих подозрениях сыну. А тот сломал мужчине пять ребер.

А вот еще несколько других историй о любви, семье и браке с криминальным исходом, о которых мы рассказали на этой неделе.

«Липчанину в баре предложили 50 000 рублей за поджог «Фольксвагена». Хозяйка машины подозревает в поджоге своего бывшего сожителя, который после разрыва отношений угрожал спалить ее тачку, но доказать его причастность к преступлению не удалось. В другом случае «38-летняя ельчанка из ревности облила бензином и подожгла дом 26-летней соперницы».

«34-летний многодетный отец получил 9 колонии строгого режима за убийство жены на почве ревности». Без родителей остались трое детей. Отношения в многодетной семье и до этой трагедии были сложными: в 2019-м году супруги решили развестись, но вскоре снова сошлись. В мае 2024-го года мужчина подписал контракт с ЧВК. Когда он находился на службе, женщина попала в наркодиспансер — она злоупотребляла спиртным, а детей забрали в реабилитационный центр. Узнав об этом, мужчина написал рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам с последующим восстановлением. Домой он поехал, чтобы лишить жену родительских прав, а на месте выяснил, что у нее появился любовник. Впав в неистовство, он забил жену до смерти.

В Липецке по подозрению в покушении на убийство двух лиц арестовали стрелка с Бехтеева. Как выяснилось, он ранее был судим за квартирную кражу. Заключенный под стражу за расстрел 31 января из травмата сожительницы и ее знакомого оказался официально женатым человеком.

Вечером маршрутка показала зад:
я за ней бежала — волосы назад!

В этот вторник «Вице-мэр Липецка стал заместителем министра» строительства и архитектуры области. Николай Дергунов курировал департаменты транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, отдел охраны окружающей среды администрации города, управление по делам ГО и ЧС.

Вот два полярных комментария под этой новостью.

— Дороги, благоустройство, архитектура... А разве есть это в Жемчужине Черноземья? Теперь вот министры есть, осталось царя с царицею завести.

— Профессионал, один из лучших в команде бывшего мэра. Сталкивался с ним несколько раз. Вопросы решал.

На прошлой неделе GOROD48 проверил, как в Липецке перекладывают сразу три моста — на улице Студеновской, на Плехановском спуске и на улице Первомайской. Сегодня ход работ на этих объектах проверил мэр города Роман Ченцов. Выяснилось, что «Движение по мосту на Первомайской откроют к 1 мая». А вот мост на улице Октябрьской, похоже, не снесут, как предлагает подрядчик, с его заменой на водопропускную трубу большого диаметра.

Роман Ченцов сообщил GOROD48, что пока никаких предложений, расходящихся с проектом, он от Уваровской ПМК-22 не получал. «Принесут — посмотрим, обсудим. Если говорить о трубе, то и с ней все непросто, ведь ее нужно укладывать с усилением под насыпь для проезда транспорта. С другой стороны, мы обновляем городские мосты за счет федеральных средств. А это значит, что никакого отклонения от прошедшего госэкспертизу проекта быть не должно».

Очевидно, мост на Октябрьской перекроют, когда строители из Подмосковья восстановят движение транспорта по мосту на Первомайской.

А вот на построенном в прошлом году заново мосту на улице Советской той же Уваровской ПМК-22 уже лопнул асфальт над деформационным швом. Покрытие залатали продолговатой нашлепкой из «зимнего» асфальта. И мост снова стал горбатым!

«С 10 февраля изменится конечная остановка автобусов маршрутов № 27, 306, 330, 346, 352». Они будут заезжать на новый участок дороги по улице Белана. Но вот беда: липчане продолжают жаловаться на несоблюдение общественным транспортом графиков в часы пик. «Работать некому!» — так перевозчик Сергей Игнатов отреагировал на очередную жалобу липчанина, полтора часа ждавшего на кольце Трубного завода автобус 24-го маршрута. В мэрии же считают, что липчанам добираться до мест назначений можно и с пересадкой — «это является нормой».

Что думают горожане на этот счет, можно узнать из более чем 200 комментариев, размещенных под этими двумя новостями.

Ну и ну!

«Липецкие полицейские задержали гражданина Азербайджана, обкрадывавшего в Воронеже пассажиров такси». Делал он это по ночам, когда пассажиры засыпали в его машине. С их телефонов водитель снимал деньги и оформлял кредиты.

«Добившегося возбуждения уголовного дела против трех рэкетиров пенсионера отправили на полгода в колонию-поселение». Он фиктивно зарегистрировал в двух своих квартирах 21 человека.

«Липчанин разнес свою квартиру и кафе «Хуторок». Предположительно, 39-летний мужчина начал дебоширить после употребления сильнодействующих веществ. Абсолютно голого пациента с радостью приняли в областном наркодиспансере, где его уже лечили прошлым летом. А вот в Ельце такого же 42-летнего дебошира, устроившего в подъезде «голую вечеринку», арестовали на пять суток.

«Экс-замминистра сельского хозяйства пытался заключить в СИЗО контракт с Минобороны». Но фигуранту громкого уголовного дела по масштабным хищениям средств Росагролизинга Олега Донских в этом отказали как «нежелательному гражданину».
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Пенсионеры .
38 минут назад
Ждем повышение пенсий в феврале ! Для меня прибавка 9,5% означает более 2000 рублей ! Кто то скажет мало ,но для меня это существенно ! Хоть какая то компенсация инфляции есть ! И хотелось бы ,чтобы и зарплаты повышались .
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Народ
сегодня, 12:08
Нет зарплаты - нет работы. А за макарошки сами работайте!
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Пенсионер
сегодня, 10:35
Весь бардак в городе от слишком большого числа чиновников и депутатов ! Убрать из депутатов коммерсантов и буржуев . Только рабочие и интеллигенция должны быть депутатами но не воры коммерсанты !
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Реалист
сегодня, 12:51
Где они, ваши рабочие и интеллигенция? Первые спились и работают на буржуя, вторые его обслуживают. Всё, теперь каждый сам за себя, урааа классовая война!
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дилетант
сегодня, 11:24
на последних выборах в госдуму рф более 100 кандидатов от кпрф имело доход свыше 1 млн.рублей в год. рабочих среди кандидатов не было.
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А ты
22 минуты назад
на последних выборах в госдуму рф более 100 кандидатов от кпрф имело доход свыше 1 млн.рублей в год. рабочих среди кандидатов не было. Думал, что физики, лауреаты Нобелевской премии должны быть рабочими, и зарабатывать менее 1млн рублей в год?
Ответить
Это
сегодня, 12:54
на последних выборах в госдуму рф более 100 кандидатов от кпрф имело доход свыше 1 млн.рублей в год. рабочих среди кандидатов не было. Тебе по телевизору сказали?
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Бардак
сегодня, 10:18
в городе во всём
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Электорат
сегодня, 10:07
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
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Житель
сегодня, 09:54
Немного некорректный заголовок статьи. Топ менеджеров много, а работать некому. Так правильнее будет...
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Поклонник живописи
сегодня, 09:30
и юмора, такие заставочки греют душу
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Лора
сегодня, 09:19
«Работать некому!» 24 – это просто какой-то кошмар, уехать невозможно. С работы по 50 минут мерзнем на остановках, чтобы выбраться с рудника. Сама попадала неоднократно: простояв 1–1,5 часа, так и не могла уехать. Еще один минус маршрута – часто не топится салон. В частности, 06.02.2025 автобус 24, отправляемый с ост. Пос. Сырский в 20:37, был жутко ледяным. Ни одна печка в салоне не работала, холодно как на улице.
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