Медики скорой помощи дважды запускали сердце 60-летнему мужчине, пока доставили его в больницу
Происшествия
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сегодня, 11:42
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Мужчина выпал из палаты областной больницы
Он погиб.
— В обстоятельствах гибели мужчины при падении с высоты разбирается полиция, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
По данным GOROD48, в больницу мужчина попал как терапевтический больной. Проплатил отдельную одноместную палату. А утром следующего дня трагически погиб.
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