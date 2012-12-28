Мужчина выпал из палаты областной больницы

Он погиб.

1 февраля около полудня из окна палаты Липецкой областной клинической больницы выпал 56-летний пациент. Он погиб.— В обстоятельствах гибели мужчины при падении с высоты разбирается полиция, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.По данным GOROD48, в больницу мужчина попал как терапевтический больной. Проплатил отдельную одноместную палату. А утром следующего дня трагически погиб.