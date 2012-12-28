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сегодня, 11:42
9

Мужчина выпал из палаты областной больницы

Он погиб.

1 февраля около полудня из окна палаты Липецкой областной клинической больницы выпал 56-летний пациент. Он погиб.

— В обстоятельствах гибели мужчины при падении с высоты разбирается полиция, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

По данным GOROD48, в больницу мужчина попал как терапевтический больной. Проплатил отдельную одноместную палату. А утром следующего дня трагически погиб.
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
А.П.
48 минут назад
Надо, конечно, рассматривать и его психическое состояние, хронические болезни. Так мог оказаться с повышенным давлением, плохо стало, открыл окно, сел на подоконник, голова закружилась и все... Может, покурить хотел. Не похоже, что свёл счёты с жизнью, даже палату оплатил.
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Интересно
сегодня, 12:14
Там окна запечатаны , каким образом он окно открыл.
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СССР
сегодня, 12:07
Царствие небесное.!!!
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Друг
сегодня, 12:06
Друзья по палате помогли
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Жесть
50 минут назад
Вы как читаете???? Он в одноместной, платной палате лежал!
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Викторм
сегодня, 12:00
Зимой из окна больницы?
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может
сегодня, 11:51
бельчонка в окно увидел
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Р
сегодня, 11:50
По плану. Жизнь все лучше и лучше.
Ответить
Может
сегодня, 11:49
Не то укололи?
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