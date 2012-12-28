Все новости
Происшествия
695
сегодня, 08:26

Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека. 

Вечером 5 марта в Липецке на улице Зои Космодемьянской 19-летний водитель «Ситроена» совершил наезд на 69-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали.

В Грязинском районе на трассе Орел –Тамбов столкнулись «Грейт Волл» под управлением 50-летнего водителя и грузовик «Мерседес» с 62-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы водитель и 48-летняя пассажирка легкового автомобиля. Оба доставлены в больницу.

Inkedimage_jpegcharsetutf-8(46)_LI(2).jpg

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 53 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.

авария
ДТП
0
3
4
0
0

