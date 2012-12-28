Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
сегодня, 08:26
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.
В Грязинском районе на трассе Орел –Тамбов столкнулись «Грейт Волл» под управлением 50-летнего водителя и грузовик «Мерседес» с 62-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы водитель и 48-летняя пассажирка легкового автомобиля. Оба доставлены в больницу.
Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 53 столкновения автомобилей, они обошлись без пострадавших.
