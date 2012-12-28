Липчанину в баре предложили 50 000 рублей за поджог «Фольксвагена»

Тушившая огонь хозяйка машины получила сильные ожоги рук.

37-летнего липчанина ждёт суд по обвинению в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога, повлекшее причинение значительного ущерба (по части третьей статьи 30, части второй статьи 167 УК РФ).По данным следствия, 3 сентября 2024 года около 23 часов страдающий алкоголизмом 37-летний липчанин в семи метрах от входа в студию парикмахерского искусства «Блеск» на улице Индустриальной облил жидкостью для снятия лака лобовое стекло автомобиля марки «Фольксваген 2К Caddy» и с помощью спичек поджёг его.Машина принадлежала ООО «Блеск» и была куплена по программе лизинга больше чем за два миллиона рублей, а ездила на ней генеральный директор этой фирмы. Сама женщина в момент происшествия работала у окна за компьютером и вовремя заметила, что между лобовым стеклом и капотом её автомобиля что-то горит, выбежала на улицу и потушила машину, перекрыв доступ кислороду при помощи пузырчатой упаковочной плёнки, лежавшей в багажнике.При тушении автомобиля женщина обожгла руки — она в тот же вечер обратилась в больницу и там ей диагностировали ожоги рук второй и третьей степеней. В полицию о происшествии в это время заявил брат женщины.На автомобиле после возгорания были повреждены дворники, лобовое стекло и решетка водоотвода. Ущерб был оценен в полмиллиона рублей — только стоимость оригинального лобового стекла колеблется от 315 000 до 500 000 рублей.В поджоге гендиректор парикмахерской подозревала своего бывшего 49-летнего сожителя. С мужчиной они были вместе семь лет и разошлись. После этого он ей угрожал, что подожжет машину.Но доказать причастность бывшего сожителя так и не удалось. В деле говорится только об умышленном сговоре с неустановленным в ходе следствия лицом.«Обвиняемый пояснил, что совершить поджог ему предложил неизвестный, представившийся Александром, которого он встретил в баре (сожителя звали по-другому — GOROD48). Александр пообещал заплатить ему за это 50 000 рублей, но на связь больше не выходил. При этом обвиняемый все-таки решил поджечь машину, надеясь на встречу с заказчиком в будущем», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.