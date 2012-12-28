В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
81
17 минут назад
В небе Липецкой области уничтожено три БПЛА
ПВО минувшей ночью перехватило и уничтожило 124 украинских беспилотника самолетного типа в небе России.
Беспилотники нейтрализованы в небе соседней Воронежской области, а также Тульской и Курской, Республикой Крым, и ряде других регионов центральной части страны.
