В небе Липецкой области уничтожено три БПЛА

ПВО минувшей ночью перехватило и уничтожило 124 украинских беспилотника самолетного типа в небе России.



По данным Минобороны силами ПВО в Липецкой области уничтожены три БПЛА.Беспилотники нейтрализованы в небе соседней Воронежской области, а также Тульской и Курской, Республикой Крым, и ряде других регионов центральной части страны.