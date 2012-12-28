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Радуйтесь снегу, когда выпадет еще — неизвестно
Снег в эту зиму оказался редким явлением.
Осадки минувшей ночи сильным снегопадом синоптики не называют. Выпало всего 2,6 миллиметра осадков. Это где-то десятая часть от февральской нормы.
Снег принес волновой циклон с центром над югом ЦФО, рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова.
В ближайшие несколько дней новых снегопадов синоптики не ожидают.
Если кто не помнит, то первый снег этого холодного сезона выпал 2 ноября в Данкове. В Липецке он сделал сюрприз в День народного единства . Тогда еще никто предположить не мог, что зимой снег окажется редкостью. В конце ноября в Липецке была интересная погода: в центре — туман, в Тракторном — снег, на Соколе — штиль. Снег в городе выпадал в первой половине декабря и в первой половине января, но до сугробов дело так и не дошло. А потом и вовсе начали распускаться цветы и пошли грибы.
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