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сегодня, 09:30
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Радуйтесь снегу, когда выпадет еще — неизвестно

Снег в эту зиму оказался редким явлением.

«Снегопад?» Удивились в Липецком гидрометеоцентре на просьбу рассказать про погоду.

Осадки минувшей ночи сильным снегопадом синоптики не называют. Выпало всего 2,6 миллиметра осадков. Это где-то десятая часть от февральской нормы.

Снег принес волновой циклон с центром над югом ЦФО, рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова.

В ближайшие несколько дней новых снегопадов синоптики не ожидают.

Если кто не помнит, то первый снег этого холодного сезона выпал 2 ноября в Данкове. В Липецке он сделал сюрприз в День народного единства . Тогда еще никто предположить не мог, что зимой снег окажется редкостью. В конце ноября в Липецке была интересная погода: в центре — туман, в Тракторном — снег, на Соколе — штиль. Снег в городе выпадал в первой половине декабря и в первой половине января, но до сугробов дело так и не дошло. А потом и вовсе начали распускаться цветы и  пошли грибы.
погода
снег
зима
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Комментарии (1)

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Вася
42 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
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