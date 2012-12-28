Судим за квартирную кражу, занимался вскрытием замков: стрелка с Бехтеева арестовали до 1 апреля
Устроивший погром в «Хуторке» мужчина мог находиться под воздействием дизайнерских наркотиков
Ругался матом и показывал гениталии: в Ельце 42-летнего дебошира арестовали на пять суток
Происшествия
631
сегодня, 11:43
3
Ругался матом и показывал гениталии: в Ельце 42-летнего дебошира арестовали на пять суток
Ельчанин устроил «голую вечеринку» в подъезде.
По данным GOROD48, вечером 12 января 42-летний ельчанин дебоширил на первом этаже подъезда дома по улице Вермишева, и соседи вызвали полицию. Но мужчина продолжил ругаться матом и показывать причинные места — прибывшие по сигналу полицейские еле усадили его в патрульную машину и доставили отдел полиции.
«Мужчина выражался нецензурной бранью в присутствии граждан и сотрудников полиции, размахивал руками, а также показывал свои гениталии, чем проявлял явное неуважение к окружающим и посягал на общественную безопасность. На неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В результате мужчину привлекли к административной ответственности по части второй статьи 20.1 КоАП. Вину в суде он признал.
0
0
0
1
4
Комментарии (3)