Ругался матом и показывал гениталии: в Ельце 42-летнего дебошира арестовали на пять суток

Ельчанин устроил «голую вечеринку» в подъезде.

Елецкий городской суд на пять суток арестовал мужчину за мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию полицейского.По данным GOROD48, вечером 12 января 42-летний ельчанин дебоширил на первом этаже подъезда дома по улице Вермишева, и соседи вызвали полицию. Но мужчина продолжил ругаться матом и показывать причинные места — прибывшие по сигналу полицейские еле усадили его в патрульную машину и доставили отдел полиции.«Мужчина выражался нецензурной бранью в присутствии граждан и сотрудников полиции, размахивал руками, а также показывал свои гениталии, чем проявлял явное неуважение к окружающим и посягал на общественную безопасность. На неоднократные требования прекратить свои противоправные действия не реагировал», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В результате мужчину привлекли к административной ответственности по части второй статьи 20.1 КоАП. Вину в суде он признал.