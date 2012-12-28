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34-летний многодетный отец получил 9 колонии строгого режима за убийство жены на почве ревности
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Происшествия
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сегодня, 15:31
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34-летний многодетный отец получил 9 колонии строгого режима за убийство жены на почве ревности
Без родителей остались трое детей.
Это убийство произошло на почве ревности. В ходе ссоры мужчина нанёс жене не менее 34 ударов по голове, туловищу, рукам и ногам. Женщина закрывалась руками — но это не помогло, побои оказались смертельными.
Около полуночи с 28 на 29 октября избитая женщина скончалась на месте происшествия. Сразу после этого мужчина позвонил другу и сообщил по телефону, что, возможно, убил жену. А друг в свою очередь сразу позвонил в полицию и в скорую.
Экспертиза пришла к выводу, что причинами смерти женщины стали тупая травма грудной клетки и живота, множественные переломы рёбер и разрывы внутренних органов — лёгкого, печени, селезёнки.
Отношения в многодетной семье и до трагических разборок были сложные. Как оказалось, ещё в 2019-м году супруги решили развестись, но вскоре снова сошлись и жили как полноценная семья.
В мае 2024-го года мужчина подписал контракт с ЧВК на полгода — до декабря 2024-го. Когда он находился на службе, женщина попала в наркодиспансер — она злоупотребляла спиртным, а детей забрали в ребилитационный центр. Узнав об этом по телефону от родственницы, мужчина сразу же написал рапорт на увольнение по семейным обстоятельствам с последующим восстановлением. Возвращать мужчину даже помогал аппарат уполномоченного по правам ребёнка. Домой он ехал с целью лишить жену родительских прав. К этому времени семья уже 10 лет стояла на учёте в отделе по делам несовершеннолетних.
19 октября мужчина приехал домой в отпуск. Хотел сделать жене сюрприз — но той не оказалось дома. На звонок мужа она ответила только на следующий день и попросила вызвать ей такси с улицы Гагарина до дома. Женщина была пьяна. Произошёл конфликт, но потом супруги помирились и до 28 октября больше не ссорились.
Дети к этому времени уже четыре месяца находились в реабилитационном центре. Но семья хотела их вернуть. Утром женщина съездила к соцработникам — те поставили условие женщине: нужно закодироваться. 31 октября она должна была явиться в «Школу родителей» на беседу с наркологом и психологом, но до этого момента не дожила.
В роковой день по возвращению из соцзащиты супруги делали ремонт — готовили стены к поклейке обоев и выпивали. Но потом женщине трижды позвонили с одного и того же номера. Муж потребовала перезвонить и включить связь на громкую.
«Отдохнуть еще раз, также как было и в прошлый раз, все было хорошо, пока мужа нет» — такие слова, сказанные мужским голосом, донеслись до 34-летнего липчанина из динамика телефона. Он понял, что ему изменяют, и очень разозлился. Мужчина начал избивать жену и прекратил это только когда увидел, что она практически не дышит.
После случившегося мужчина также отправил голосовое сообщение своему отцу, сообщил обо всём фразой «Пап. Это, слушай, я короче её все-таки убил, ты сам знаешь, я, короче, позвонил в скорую, вот приехала милиция, меня забрали, я рассказал всю правду, прятать не стал. Вот рассказал короче всю правду от а до я, поэтому когда в следующий раз с тобой свяжемся» и попросил попытаться забрать ребятишек из реабилитационного центра.
Женщина успела родить мужу пятерых детей, двое из которых умерли во младенчестве. 11-летний мальчик, 7-летняя и 6-летняя девочки теперь фактически остались без родителей.
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