В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
23-летнего грязинского блогера оправдали по делу о ведении посвящённой самоубийствам группы
45-летний липчанин с утра пропил мопед: мужчина повторно попался на пьяной езде и железного коня конфисковали
В Липецке заочно приговорили к 10 годам колонии находящегося в международном розыске закладчика
Происшествия
464
49 минут назад
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Мужчина выстроил свою финансовую пирамиду. А деньги он зачастую просил на помощь брату, которого вообще не было.
По версии следствия, мужчина хорошо знал принципы работы финансовой пирамиды и решил их применить на практике. Он занимал деньги у знакомых и коллег и отдавал предыдущие долги, а потом просто перестал возвращать деньги.
«Следствие полагает, что 39-летний липчанин из корыстных побуждений, не имея намерений по исполнению взятых на себя обязательств, просил коллег, находящихся в его подчинении по работе, а также своих знакомых под выдуманным предлогом одолжить ему денег. В случае, если нужных сумм не было, он предлагал оформить на их имена кредиты, а заемные денежные средства передать ему», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суммы липчанин занимал разные. Так, одна женщина одолжила ему 850 000 рублей.
Ещё у одной знакомой он попросил 800 000 рублей на помощь брату. А когда женщина сказала, что таких денег у неё нет, тот уговорил её взять онлайн-кредит на своё имя — выплачивать кредит он обещал сам. Часть этих денег мужчина потратил как раз на возврат предыдущих займов.
Подчинённый занял ему 445 800 рублей. Деньги мужчина снова просил на операцию брату. Такой суммы у подчинённого тоже не было и он взял их в кредит, поверив, что проситель сам будет его выплачивать.
Но и брата у мужчины не было, и по чужим кредитам он платить не собирался.
0
1
5
1
4
Комментарии