39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул

Мужчина выстроил свою финансовую пирамиду. А деньги он зачастую просил на помощь брату, которого вообще не было.

Прокуратура Левобережного района направила в суд расследованное полицией уголовное дело 39-летнего липчанина, обвиняемого в 59 эпизодах мошенничества на сумму свыше 22 миллионов рублей, в том числе 17 эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба.По версии следствия, мужчина хорошо знал принципы работы финансовой пирамиды и решил их применить на практике. Он занимал деньги у знакомых и коллег и отдавал предыдущие долги, а потом просто перестал возвращать деньги.«Следствие полагает, что 39-летний липчанин из корыстных побуждений, не имея намерений по исполнению взятых на себя обязательств, просил коллег, находящихся в его подчинении по работе, а также своих знакомых под выдуманным предлогом одолжить ему денег. В случае, если нужных сумм не было, он предлагал оформить на их имена кредиты, а заемные денежные средства передать ему», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Суммы липчанин занимал разные. Так, одна женщина одолжила ему 850 000 рублей.Ещё у одной знакомой он попросил 800 000 рублей на помощь брату. А когда женщина сказала, что таких денег у неё нет, тот уговорил её взять онлайн-кредит на своё имя — выплачивать кредит он обещал сам. Часть этих денег мужчина потратил как раз на возврат предыдущих займов.Подчинённый занял ему 445 800 рублей. Деньги мужчина снова просил на операцию брату. Такой суммы у подчинённого тоже не было и он взял их в кредит, поверив, что проситель сам будет его выплачивать.Но и брата у мужчины не было, и по чужим кредитам он платить не собирался.