Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области — воздушная тревога
Происшествия
Улицы Косыревки продолжает заливать
Общество
Организатор кооператива «Верное решение» сел на пять лет
Происшествия
Читать все
Липецк оказался в зеленой зоне по чистоте воздуха
Общество
К испорченным домофонам возлагают цветы
Происшествия
67-летний житель Станового перевёл мошенникам больше трёх миллионов рублей
Происшествия
За два месяца зимы в Липецкой области родились 1087 малышей
Общество
Трое липчан вернулись из плена
Общество
Три выпускника Липецкой области будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку
Общество
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Общество
Морозная погода ненадолго вернется в Липецкую область
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
327
32 минуты назад
1

Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей

Парень заказывал продукты в магазинах-партнерах банка, получал кэшбэк, а потом отменял заказы. 

22-летний житель Липецкой области обвиняется в многоэпизодном мошенничестве при использовании банковской программы лояльности. Дело возбудил следственный отдел ОМВД России по Ельцу.

Как рассказали в полиции, еще будучи студентом московского вуза 22-летний уроженец Становлянского округа, получил через кэшбэки банка 450 000 рублей. 

По версии следствия, схема выглядела так: студент оплачивал оформленной на имя матери картой с повышенным кешбэком онлайн-заказы в продуктовых магазинах – партнёрах банка,  затем переводил на свой счёт полученные бонусы, а покупки отменял и возвращал оплату.

«Установлено, что всего злоумышленник оформил и затем отменил 15 онлайн-заказов на сумму свыше 930 тысяч рублей, что позволило ему получить в качестве кешбэка в 450 тысяч рублей», — сообщили в областном управлении МВД. 

Афера вскрылась после того, как в банке заподозрили клиента в преднамеренной накрутке бонусных начислений. Бывшего студента вычислили сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области: в это время он жил в Ельце.

мошенничество
Комментарии (1)

Маск
2 минуты назад
Банк должен был ограничить размер кэшбэка, а студент просто пользовался программой лояльности.
