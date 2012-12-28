Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Прокуратура защитила права потерявшей отца на СВО пятилетней девочки: теперь ей выплатят миллион
Происшествия
327
32 минуты назад
1
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Парень заказывал продукты в магазинах-партнерах банка, получал кэшбэк, а потом отменял заказы.
Как рассказали в полиции, еще будучи студентом московского вуза 22-летний уроженец Становлянского округа, получил через кэшбэки банка 450 000 рублей.
По версии следствия, схема выглядела так: студент оплачивал оформленной на имя матери картой с повышенным кешбэком онлайн-заказы в продуктовых магазинах – партнёрах банка, затем переводил на свой счёт полученные бонусы, а покупки отменял и возвращал оплату.
«Установлено, что всего злоумышленник оформил и затем отменил 15 онлайн-заказов на сумму свыше 930 тысяч рублей, что позволило ему получить в качестве кешбэка в 450 тысяч рублей», — сообщили в областном управлении МВД.
Афера вскрылась после того, как в банке заподозрили клиента в преднамеренной накрутке бонусных начислений. Бывшего студента вычислили сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области: в это время он жил в Ельце.
0
0
0
2
5
Комментарии (1)