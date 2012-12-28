Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей

Парень заказывал продукты в магазинах-партнерах банка, получал кэшбэк, а потом отменял заказы.



22-летний житель Липецкой области обвиняется в многоэпизодном мошенничестве при использовании банковской программы лояльности. Дело возбудил следственный отдел ОМВД России по Ельцу.Как рассказали в полиции, еще будучи студентом московского вуза 22-летний уроженец Становлянского округа, получил через кэшбэки банка 450 000 рублей.По версии следствия, схема выглядела так: студент оплачивал оформленной на имя матери картой с повышенным кешбэком онлайн-заказы в продуктовых магазинах – партнёрах банка, затем переводил на свой счёт полученные бонусы, а покупки отменял и возвращал оплату.«Установлено, что всего злоумышленник оформил и затем отменил 15 онлайн-заказов на сумму свыше 930 тысяч рублей, что позволило ему получить в качестве кешбэка в 450 тысяч рублей», — сообщили в областном управлении МВД.Афера вскрылась после того, как в банке заподозрили клиента в преднамеренной накрутке бонусных начислений. Бывшего студента вычислили сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Липецкой области: в это время он жил в Ельце.