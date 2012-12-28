У 41-летней липчанки удалили пятикилограммовую опухоль

На фоне лишнего веса наличие крупного образования в животе было не видно.

Врачи Липецкой областной больницы удалили пятикилограммовую опухоль у 41-летней липчанки, которая в течение трех лет страдала от болей в животе, но к врачам не обращалась.«В больницу женщина пришла только тогда, когда боль стала невыносимой. Во время обследования обнаружилась огромная опухоль яичников. На фоне лишнего веса наличие крупного образования в животе было не видно. Операцию выполняла бригада из трёх врачей. Два часа ушло на то, чтобы удалить пятикилограммовую опухоль. Операция и послеоперационный период прошли успешно. В настоящий момент пациентка уже дома», — сообщает Минздрав Липецкой области.