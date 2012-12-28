Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Липецкую область упали два авиационных боеприпаса
Происшествия
Спасать липецкую команду позвали самую высокую волейболистку
Спорт
Легковушка чуть не долетела до Каменного лога
Происшествия
Рыбак утонул под Липецком
Происшествия
Мужчина выпал из палаты областной больницы
Происшествия
Стрелок с улицы Бехтеева объявлен в розыск
Происшествия
Вице-мэр Липецка стал заместителем министра
Общество
На окраине Липецка сбитого мужчину переехал автомобиль
Происшествия
В полынье под Липецком утонул 59-летний мужчина
Происшествия
Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Происшествия
Читать все
Полет автомобиля в сторону лога записала камера наблюдения
Происшествия
На формирование комфортной среды в Липецке выделили как никогда мало денег — всего 103 миллиона
Общество
Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Происшествия
В Липецком округе пересох пруд
Общество
21-летний парень угнал «Шевроле Круз», но далеко не уехал — врезался в ограждение
Происшествия
Загадочное озеро в 19-м микрорайоне до сих пор не пересохло
Общество
В центре Ельца легковушка снесла металлическое ограждение
Происшествия
Управление главного смотрителя нашло подрядчика на вывоз шин из Липецка
Общество
У 41-летней липчанки удалили пятикилограммовую опухоль
Здоровье
В Липецкой области небольшой снег, туман и до +2
Погода в Липецке
Читать все
Здоровье
71
21 минуту назад

У 41-летней липчанки удалили пятикилограммовую опухоль

На фоне лишнего веса наличие крупного образования в животе было не видно.

Врачи Липецкой областной больницы удалили пятикилограммовую опухоль у 41-летней липчанки, которая в течение трех лет страдала от болей в животе, но к врачам не обращалась.

«В больницу женщина пришла только тогда, когда боль стала невыносимой. Во время обследования обнаружилась огромная опухоль яичников. На фоне лишнего веса наличие крупного образования в животе было не видно. Операцию выполняла бригада из трёх врачей. Два часа ушло на то, чтобы удалить пятикилограммовую опухоль. Операция и послеоперационный период прошли успешно. В настоящий момент пациентка уже дома», — сообщает Минздрав Липецкой области.

ECFAED2C-5671-4B85-9E6E-5DB69F31CD2C.jpeg

На фото оперирующие врачи: Артём Мешков, Дмитрий Сапов и Олеся Банаева.
медицина
врач
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить