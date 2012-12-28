Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
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Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Здоровье
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21 минуту назад
У 41-летней липчанки удалили пятикилограммовую опухоль
На фоне лишнего веса наличие крупного образования в животе было не видно.
«В больницу женщина пришла только тогда, когда боль стала невыносимой. Во время обследования обнаружилась огромная опухоль яичников. На фоне лишнего веса наличие крупного образования в животе было не видно. Операцию выполняла бригада из трёх врачей. Два часа ушло на то, чтобы удалить пятикилограммовую опухоль. Операция и послеоперационный период прошли успешно. В настоящий момент пациентка уже дома», — сообщает Минздрав Липецкой области.
На фото оперирующие врачи: Артём Мешков, Дмитрий Сапов и Олеся Банаева.
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