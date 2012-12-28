Лужи по колено, а под ними лёд — тут вам и купанье, тут вам и полёт

Итоги недели

В ночь на субботу над областью. Боевая часть одного из них упала во дворе жилого дома в Ельце. Также обломки беспилотника повредили балкон здания.. Жителей этих домов находились в пункте временного размещенияСегодня — Международный женский день. Каждому мужчине, купившему жене на 8 Марта сковородку — каска в подарок! Поэтому лучший подарок — цветы. Их липчане начали покупать еще в среду-четверг. У Центрального рынка в этот день появились весенние цветы: тюльпаны, гиацинты, мимозы. В числе первых покупателей — Анатолий Ельчанинов:А вот кому не повезло, так это любимице Фортуны, 40-летней Ксении Казаковой. В пятницу министр физической культуры и спорта региона, проработав в должности ровно год. Накануне Следком сообщили о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении директора липецкого муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Городской детско-юношеский центр «Спортивный» Армена Агбаляна. По данным следствия, в ДЮЦе фиктивно числился педагог-организатор, которому. Агбалян находится под подпиской о невыезде. Он активно сотрудничает со следствием и дает изобличающие своих коллег и подчиненных показания. Возможно,. Агбалян возглавил ДЮЦ «Спортивный» в 2023 году. А с осени 2020-го до лета 2023-го обязанности директора детско-юношеского центра исполняла нынешний министр спорта Ксения Казакова. Которая также отпрашивается следствием по уголовному делу.Выпускница Московского государственного университета культуры и искусств объявилась в Липецке в 2019-м. Представляя 24 сентября 2020 года коллективу ГДЮЦ «Спортивный» нового руководителя, председатель департамента по физической культуре и спорту Александра Кузнецова сообщила, что Оксана Михайлина (Ксенией Казаковой она стала в 2021-м) «принимала участие в организации крупнейших спортивно-массовых мероприятий в России, чемпионата мира по легкой атлетике, мировой Лиги по водному поло, финале шести чемпионата России по волейболу». Казакова стала самой заметной фигурой в липецком спорте. Она — организатор марафонов, полумарафонов, триатлона, ночного партизанского забега, основатель проекта «Спортивное волонтерство», руководитель АНО МСК «Спортивная компания» и сети бесплатных беговых семейных клубов «Lipetsk Run Club», член областной Общественной палаты... В 2023-м стала председателем департамента по физической культуре и спорту липецкой мэрии, в 2024-м назначена областным министром молодёжной политики. С марта 2025-го — министр физкультуры и спорта. А еще Казакова — человек трагической судьбы: 1 апреля 2024-го года в дорожной аварии погиб ее жених — тренер cпортшколы №7 Максим Раилко, в память о нем она организовала в Липецке международный велотурнир «Mad Max». Добавим, что время пребывания Ксении Казаковой в должности министра совпало с прекращением деятельности ряда профессиональных спортклубов: мини-футбольного «ЛКС» и женской волейбольной команды «Липецк» (ранее «Магии», «Стинола», «Индезита»).На этой неделе GOROD48 рассказал о двух случаях неразделенной любови, едва не закончившихся бедой. В сугробе на улице Краснозаводской нашли 39-летнюю липчанку. Оказалось, что женщина заливала горе из-за любовной драмы и не рассчитала свои силы. Врачи диагностировали у нее обморожение рук и ног III степени и тяжёлое переохлаждение. А на улице Титова спасли 36-летнего липчанина, который, рассорившийся с любимой, выпил и. От рокового шага его спасли спасатели и медики.А еще Октябрьский районный суд Липецка избрал меру пресечения 41-летней женщине,. Женщину арестовали. Об этом ходатайствовал Следком, его поддержала прокуратура Октябрьского района. По данным следствия, женщина дала детям лекарства с седативным, снотворным и противосудорожным действием, и приняла их сама. Об этом она рассказала соседке, а та срочно вызвала скорую помощь.Снегоуборочным комбайномидёт весна по городам,а в нашем городе такого —комбайна нет и тут зима, опасаясь паводка. Запасы снега в городе вдвое превышают многолетние значения. И он активно тает.На этой неделе почта GOROD48 была забита фото и видео уличных потопов, а наши телефоны раскалены от звонков липчан. Улицы и микрорайоны стали полосами препятствий из ледяных бугров, снежного крошева и растаявшей воды: морозный февраль перешел в мокрый март. На журналист прошел от Карьера до Сокола и обнаружил, что. При этом мэрия заверяла, что городские коммунальщики из-за оттепели перешли на усиленный режим работы, и особое внимание уделяется районам, которые традиционно подтапливает во время таяния снега — помимо грейдеров, тракторов, погрузчиков и самосвалов задействованы АС-машины. «Задача — откачивать воду там, где это необходимо, расчищать проезды».Коммунальщики явно не поспевали за погодой.— проблеме с ливнёвкой во дворе дома №25/3 уже ни один год. В УК «Проспект» переводят стрелки на управление главного смотрителя: ливневую канализацию нужно перекладывать. Но если на это не выделили денег в благополучные годы, то уж подавно не выделят сейчас, когда горбюджет трещит по швам. А вот липчанин Сергей Куницын уже дважды пропустил записи на рентген и УЗИ сердца:. В УК «КИТ» в этом винят хаотично паркующихся водителей. На Тракторном случилась вообще парадоксальная ситуация:! «Говорят, было время, вся эта вода уходила в пруд по трубе. Труба, кстати, и сейчас существует, но забита и свои функции не исполняет», — написала депутат областного Совета Ольга Митрохина.Вечером 4 марта. К тающему снегу добавился очередной порыв на водопроводе. А днем ранее липчане сняли извержение нечистот из канализационного колодца в спортивном сквере между улицами 15-й микрорайон и Звездной.. И, кстати, в мэрии так и не ответили на вопрос GOROD48, кто и как будет очищать спортплощадку в Каменном логу от наслоений вонючей жижи? А на ее благоустройство, напомним, в 2024 году потратили 3,4 миллиона рублей.А еще. Десятки, если не сотни, кубометров снега свалены на участке, отведенном для строительства СПА-комплекса, ресторана и гостиницы. По закону, размещение снежных свалок где ни попадя запрещено. Непорядок заметили в министерстве имущественных и земельных отношений Липецкой области. По данным GOROD48, компания, арендующая земельный участок в Молодежном парке, заявила проверяющим, что привезла снег с одного из своих объектов. Возможно, природоохранная прокуратура разберется, может ли это быть правдой.— Какие 10 грузовиков? 100 и более каждую ночь на протяжении не менее месяца свозили туда снег сорокатонниками! — написал— Каждую ночь там вываливают снег. Скрежет и грохот стоит на весь микрорайон, — добавил знанияОдин из наших читателей высказал дельное предложение: «Рейсы водителям надо отмечать не на загрузке, а на полигонах при разгрузке. И тогда незаконных свалок не будет, где попало и даже во во дворах». И это касается вообще любого мусора. На этой неделе по итогам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части четвёртой статьи 159 УК РФ) в отношении директора подрядной организации, исполнявшей муниципальный контракт стоимостью 5,1 миллиона рублей по сносу аварийных домов.. «Следствие полагает, что подрядчик представил заказчику заведомо ложные сведения о вывозе 8 тысяч тонн строительных отходов, в то время как фактически на полигон поступило всего 720 тонн», — сообщает прокуратура.В минувший понедельник пресс-служба губернатора сообщила о встрече Игоря Артамонова с врио главы Липецка Светланой Бедровой. Особое внимание глава региона уделил состоянию дорог. Сам, мол, за рулем и вижу, во что их превратила прошедшая зима. Губернатор сообщил, что «на содержание магистралей дополнительно направляем более 50 млн рублей. Как только установится устойчивое тепло, начнутся полноценные работы. При этом понимаем, что этой зимой асфальтовое покрытие сильно пострадало из-за погодных условий. Поэтому дополнительно выделяем ещё 200 млн рублей на ремонт — перечень объектов сейчас формируется совместно с министерством дорог и транспорта».GOROD48 посмотрел, как заливают литым асфальтом ямы на съезде дороги по улице Студеновской к одноименному мосту от педагогического университета. Наблюдения — в статье— Выметаем яму и наливаем в нее смесь из бункера. Все! И она застывает, — так объяснил GOROD48 технологию работ мастер МБУ.В мэрии настаивают — все делается правильно. В итоге участок на Студеновской — от педагогического университета до моста — покрыт разнообразной формы корявыми заплатками, соседствующими с новыми ямами. Кстати, весной 2024 года GOROD48 сообщил, что до конца четырехлетнего гарантийного срока в Липецке не дожили 16 отремонтированных в 2020-2023 годах дорог. А потом новый мэр Липецка Роман Ченцов закрыл такую информацию от СМИ. Возможно, врио главы города не станет держать в секрете итоги этой зимы для липецких дорог, отремонтированных за последние три года. Тем более что губернатор вчера заявил: «Там, где дороги на гарантии, мэрия обязана требовать от подрядчиков устранения дефектов за их счёт».Уже несколько недель липчане жалуются на состояние трассы «Орел-Тамбов» от ссёлковской развязки в сторону города. Самые большие выбоины возникли на мосту, из-за них жители пригорода по утрам стоят в пробках.. А по-другому проехать по разбитому асфальту невозможно.по улице Михайловской в Сселках. А вот. По данным бизнес-агрегаторов, в компании «Промстрой» числится один сотрудник. Но это не помешало ей в жесткой конкурентной борьбе обойти девять конкурентов, снизив на треть начальную цену контракта.. На это в муниципальном бюджете нет средств (в 2024 году управление главного смотрителя города обсчитало ремонт в семь миллионов рублей). Меж тем от бетонных стен отходит облицовочный камень. Входные группы перехода разрушаются с позапрошлого года: плитка сползает со стен слоями.Мнения читателей насчет этого перехода различаются кардинально:— Почему продавцы в подземном переходе курят? Тут же, не отходя от кассы, в нос покупателям? Переход под землёй, сверху закрыт, вентиляции нет. Это почти то же, что курить в закрытом помещении. Курение вредит здоровью проходящих людей и тех же покупателей трусов и носков. А там ходят дети и пожилые, не очень здоровые люди. В Липецке есть какие-то законы или их нет?..— В переходе очень удобно, все на виду, большой выбор. До самого рынка идти далековато, туда ходим за вещами покрупней. В переходе покупаем всегда и когда идем на пересадку на другой транспорт и когда отоварились продуктами с ЦР...— А мне нравится переход. Спускаешся и попадаешь в 90-е. А это моя молодость...пассажирку автобуса №24 в ответ на ее возмущение по поводу долгого ожидания транспорта. В мэрии пообещали оштрафовать перевозчика. Но сам перевозчик, в данном случае муниципальный «Липецкпассажиртранс», вряд ли накажет водителя-хама из-за острого дефицита кадров. А вдруг он обидится и уйдет к частнику!Однако стоит сказать, что плохо работают и те, и другие.. Такую сумму транспортникам придется выплатить за плохую работу в январе. На работу общественного транспорта липчане жаловались и в феврале. Особенно часто в жалобах назывались маршруты: №№ 11, 17, 24, 317, 321, 324, 325, 343. Кстати, по поводу плохой работы автобусов в феврале проверку начала и прокуратура.— Что было предпринято, кроме штрафов, для улучшения ситуации? — спросил— Мне от этого ни холодно, ни жарко. Но с транспортом нужно что-то делать: с работы выходишь и транспорта нет целый час. Это ненормально, отработаешь на ногах 12 часов и ещё час бонусом жди автобус! — поддержал егоGOROD48 стали известны результаты аукционов, на которых дептранс проторговал обслуживание всех городских 52-х маршрутов до начала лета. Доля частных перевозчиков в этом числе составила 65%, остальные будет обслуживать муниципальное АО «Липецкпассажиртранс».: с рынка городских перевозок уйдут предприниматели Дмитрий Лапынин и Ольга Семенихина. По итогам с 1 апреля этого года поменяются перевозчики на пяти маршрутах. Тех, на которые было больше всего жалоб.Общая сумма начальных цен контрактов составила 154,8 млн рублей. Изменения вступают в силу с 1 апреля и будут действительны на три месяца. Напомним, что на дотации перевозчикам денег в городском бюджете хватает пока как раз до конца июня.На этой неделе суд приговорил 18-летнего и 19-летнего липчан к двум годам лишения свободы условно за то, что, ещё будучи подростками, они 29 января 2023 года. Причиной тому стал неоплаченный недорослями проезд.3 марта. Медика доставили в городскую больницу Ельца в состоянии шока и предынсультном состоянии с сотрясением мозга, переломом костей носа. В тот же день полиция задержала 21-летнего дебошира и. Так как организаторам преступления на тот момент не было еще 14 лет, под суд пойдет только их старший товарищ.