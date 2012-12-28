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Общество
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сегодня, 09:54
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Он снова горбатый!
Весной подрядчик поправит деформационный шов на мосту, над которым в конце января лопнул асфальт.
— Эти отверстия, чтобы фонтаны квадры били через них, — пошутил Гость, один из читателей GOROD48.
В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что они возникли на месте деформационного шва, элемента, необходимого для перемещения конструкций моста при изменении температуры атмосферного воздуха. А сейчас на месте этих ям образовалась продолговатая нашлепка из «зимнего» асфальта. И новый мост отчасти снова стал горбатым!
— Все работы по реконструкции моста были выполнены по проекту. В том числе деформационный шов на его конструкциях. Сейчас мы выясняем причины того, почему уложенный над ним асфальт лопнул. Пока же подрядчик привел покрытие моста в надлежащий вид, — сообщили GOROD48 в мэрии.
Напомним, что реконструкция моста 1948 года постройки длиной в 9,6 метра и шириной в 35,8 метра обошлась городскому бюджету в 96,4 млн рублей. В ходе работ аварийный мост был полностью снесен и построен заново. Сейчас Уваровская ПМК-22 фактически перестраивает еще два моста по соседству — на Плехановском спуске и на улице Первомайской, а весной приступит к реконструкции самого маленького в Липецке автомобильного моста на улице Октябрьской.
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