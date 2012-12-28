Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Липецкую область упали два авиационных боеприпаса
Происшествия
Спасать липецкую команду позвали самую высокую волейболистку
Спорт
Легковушка чуть не долетела до Каменного лога
Происшествия
Рыбак утонул под Липецком
Происшествия
Липчане жалуются на заваленную мусором дорогу
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Апельсины дешевле яблок
Общество
На улице весна: зима в разгаре (ФОТО)
Общество
Женщины выиграли «Битву полов», Королёва штурмовала новый личный рекорд
Спорт
Вице-мэр Липецка стал заместителем министра
Общество
Читать все
Вице-мэр Липецка стал заместителем министра
Общество
Рыбак утонул под Липецком
Происшествия
Сегодня в Липецке: день борьбы с матом, липчан не пугает разлив мазута в море, опыт работы - больше не требование?
Общество
Он снова горбатый!
Общество
Двое липчан пытались украсть из железнодорожного вагона почти полтонны металлолома
Происшествия
В Косыревке горели три грузовика
Происшествия
Из липецкого ресторана украли 222 тысяч рублей и смартфон
Происшествия
Медики скорой помощи дважды запускали сердце 60-летнему мужчине, пока доставили его в больницу
Здоровье
У ВИЧ-инфицированных матерей родились 22 здоровых малыша
Здоровье
В селе Косыревка построят детский сад
Общество
Читать все
Общество
852
сегодня, 09:54
6

Он снова горбатый!

Весной подрядчик поправит деформационный шов на мосту, над которым в конце января лопнул асфальт.

В конце января на недавно отремонтированном мосту на улице Советской появились две ямы.

— Эти отверстия, чтобы фонтаны квадры били через них, — пошутил Гость, один из читателей GOROD48.

7mrzg2pb7xk3xrf57b2ua59toj6l1cye.webp

В пресс-службе мэрии GOROD48 сообщили, что они возникли на месте деформационного шва, элемента, необходимого для перемещения конструкций моста при изменении температуры атмосферного воздуха. А сейчас на месте этих ям образовалась продолговатая нашлепка из «зимнего» асфальта. И новый мост отчасти снова стал горбатым!

— Все работы по реконструкции моста были выполнены по проекту. В том числе деформационный шов на его конструкциях. Сейчас мы выясняем причины того, почему уложенный над ним асфальт лопнул. Пока же подрядчик привел покрытие моста в надлежащий вид, — сообщили GOROD48 в мэрии.

Напомним, что реконструкция моста 1948 года постройки длиной в 9,6 метра и шириной в 35,8 метра обошлась городскому бюджету в 96,4 млн рублей. В ходе работ аварийный мост был полностью снесен и построен заново. Сейчас Уваровская ПМК-22 фактически перестраивает еще два моста по соседству — на Плехановском спуске и на улице Первомайской, а весной приступит к реконструкции самого маленького в Липецке автомобильного моста на улице Октябрьской.
мост
ремонт
0
1
6
1
5

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Ж
12 минут назад
За сто миллионов слепили горбатого.
Ответить
Т
20 минут назад
Это еще зимы не было. Боюсь представить как он в минус 30 разойдется.
Ответить
Гость
39 минут назад
Швы должны быть швами, даже на фото их нет просто заказали одним слоем так что их не видно.
Ответить
Надя
44 минуты назад
Короче эта было отмывание денег.
Ответить
48 копеек
сегодня, 10:28
вот это поворот!!!!
Ответить
Липецкий
сегодня, 10:19
Горестроители, лучше бы старый отремонтировали, если ничего нового построить не могут. Деньги, как говорится, освоины в полном объёме...
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить