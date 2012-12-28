Все новости
Общество
398
сегодня, 16:20

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

9 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители пяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 4, 10 по проезду Строителей, №№ 11, 13 в Студенческом городке, в частном секторе улиц Достоевского, Хмельницкого, Крылова.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

9 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики – с 09:00 до 17:00 они обесточат улицу Алмазную.
Отключение воды
0
0
0
0
1

