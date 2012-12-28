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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
В Липецкую область возвращается зима
В регионе ожидаются и снег, и минусовая температура ночью и днем.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в Липецкой области будет облачно, ночью пройдет умеренный, местами сильный снег, днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью северный, днем восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -1 до -6 градусов, днем — от -4 до +1 градуса.
В Липецке облачно, ночью пройдет умеренный, а днем небольшой снег, на дорогах снежные заносы. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.
День 5 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 31 градус мороза.
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