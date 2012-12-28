В Липецкую область возвращается зима

В регионе ожидаются и снег, и минусовая температура ночью и днем.

5 февраля Липецкая область будет находиться под влиянием волнового циклона с центром над югом ЦФО – пройдет снег, местами сильный, в отдельных районах ветер усилится до 15 м/сек. 6 и 7 февраля атмосферное давление в регионе начнет расти, существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 февраля - от 2 до 4 градусов мороза, что на 4-5 градусов выше нормы, 7 февраля – 6-7 мороза, погода войдет в климатическую норму.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в Липецкой области будет облачно, ночью пройдет умеренный, местами сильный снег, днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, местами метель, на дорогах снежные заносы. Ветер ночью северный, днем восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -1 до -6 градусов, днем — от -4 до +1 градуса.В Липецке облачно, ночью пройдет умеренный, а днем небольшой снег, на дорогах снежные заносы. Температура ночью будет от -3 до -5 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.День 5 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 31 градус мороза.