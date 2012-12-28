Липецкие полицейские задержали гражданина Азербайджана, обкрадывавшего в соседнем Воронеже пассажиров такси

Через телефоны заснувших пассажиров водитель снимал деньги. Мог и оформить кредит.

В Воронежской области вынесен приговор гражданину Азербайджана, работавшему в такси. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы за кражи с банковских счетов клиентов.Как установили следствие и суд, кражи совершались по ночам с января 2023 года по февраль 2024-го.«Подвозя пассажиров, он пользовался моментом, когда клиенты засыпали. Незаметно для пассажиров мужчина снимал блокировку с их мобильных телефонов, а затем переводил денежные средства на свою банковскую карту, а также оформлял кредиты. Кроме того, злоумышленник похищал золотые украшения, часы. Таким образом, обвиняемый успел похитить имущество у восьми потерпевших. Общая сумма, причиненного материального ущерба, составила более 1 миллиона 266 тысяч рублей», — сообщили в ГУМВД Воронежской области.Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские по камерам наблюдения установили сначала автомобиль, а потом и личность таксиста. Его объявили в розыск и в итоге азербайджанца задержали на территории Липецкой области местные полицейские.