Общество
172
47 минут назад
6

В Липецке дорожает картофель

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дорогих продуктов подрос в цене на 29 рублей 34 копейки. В основном из-за того, что вновь закончились скидки на кур.



Наша корзина с дорогими продуктами, практически не изменилась в цене. Подорожание составило 10 рублей 74 копейки.



Картофель начал дорожать — это понятно, заканчиваются прошлогодние запасы. В одном из магазинов цена выросла за неделю сразу на 10 рублей, хотя в других магазинах мы резкого роста пока не заметили.



Кстати, аграрии предложили правительству страны установить минимальную закупочную цену на «второй хлеб» в размере 30 рублей за килограмм.

Добавим, что в прошлом году картофель в это время стоил дороже.

Вторую неделю подряд растут и цены на яйца. «Лучшая цена» в 75 рублей 59 копеек за десяток такой не кажется.



Удивила цена на морковь, точнее разница в цене: в одном магазине она стоила 18 рублей 70 копеек, а в другом на вид примерно такая же — 40 рублей 90 копеек.

photo_5285427252164236380_y.jpg2026-03-06-12.51.34niz.jpg



Цены на муку тоже разнятся в два с лишним раза. Но тут все зависит от сорта пшеницы, из которого она сделана, а также степени очистки, помола и содержании клейковины.



Вот-вот мука, как и яйца, начнет пользоваться повышенным спросом: до Пасхи чуть больше месяца. В некоторых магазинах на видное место уже выставили дрожжи.



На Центральном рынке появились веточки вербы от 50 до 150 рублей за букетик.



И в преддверии Пасхи уже начали продавать бумажные цветы.



Продавцы на рынке вновь начали жаловаться на перебои с интернетом и предлагают покупателям расплачиваться наличными.

Позабавила до сих пор неубранная с одной из витрин ёлка — прилавок давно пустует: на Центральном рынке в последнее время нехватка продавцов.



Сегодня праздник — 8 Марта. Те, кто не успел купить цветы, еще могут успеть, в магазинах тюльпаны предлагают от 360 до 1999 рублей за букет.





А на Центральном рынке можно найти корзины из сухофруктов и орехов за 4 000 рублей.

Комментарии (6)

Наталья
2 минуты назад
Бесят уже все эти дорожания!!!
Ответить
Кузя
18 минут назад
А где же наши " дорогие " огурцы?
Ответить
Студент
19 минут назад
Если дорожает картофель, следовательно, подорожают и драники. Люди, как жить дальше?!
Ответить
Олег
29 минут назад
На центральном рынке на мясных рядах нет ценников. После ремонта недельку они были, опять их нет. Куда смотрит Роспотребнадзор, потребительский рынок и собственники самого рынка? Кстати, проверяйте свежесть мяса. Всё время брал мясо в магазине, а перед Новым годом мужчина с женщиной на центральном рынке мне продали тухлую свинину. Мне так было обидно, меня развели лучше сразу проверьте свежесть мясо не отходя от продавца можете открыть пакет и понюхать.
Ответить
Лёлик
36 минут назад
Жизнь становится лучше, а жить веселее!
Ответить
Дачница
39 минут назад
А почему он дешеветь должен? Молодежь побросала все дачи,все надеется на стариков,пусть теперь по дорогой цене берет.
Ответить
