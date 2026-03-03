Общество
В Липецке дорожает картофель
Итоги недели: цены.
Наша корзина с дорогими продуктами, практически не изменилась в цене. Подорожание составило 10 рублей 74 копейки.
Картофель начал дорожать — это понятно, заканчиваются прошлогодние запасы. В одном из магазинов цена выросла за неделю сразу на 10 рублей, хотя в других магазинах мы резкого роста пока не заметили.
Кстати, аграрии предложили правительству страны установить минимальную закупочную цену на «второй хлеб» в размере 30 рублей за килограмм.
Добавим, что в прошлом году картофель в это время стоил дороже.
Вторую неделю подряд растут и цены на яйца. «Лучшая цена» в 75 рублей 59 копеек за десяток такой не кажется.
Удивила цена на морковь, точнее разница в цене: в одном магазине она стоила 18 рублей 70 копеек, а в другом на вид примерно такая же — 40 рублей 90 копеек.
Цены на муку тоже разнятся в два с лишним раза. Но тут все зависит от сорта пшеницы, из которого она сделана, а также степени очистки, помола и содержании клейковины.
Вот-вот мука, как и яйца, начнет пользоваться повышенным спросом: до Пасхи чуть больше месяца. В некоторых магазинах на видное место уже выставили дрожжи.
На Центральном рынке появились веточки вербы от 50 до 150 рублей за букетик.
И в преддверии Пасхи уже начали продавать бумажные цветы.
Продавцы на рынке вновь начали жаловаться на перебои с интернетом и предлагают покупателям расплачиваться наличными.
Позабавила до сих пор неубранная с одной из витрин ёлка — прилавок давно пустует: на Центральном рынке в последнее время нехватка продавцов.
Сегодня праздник — 8 Марта. Те, кто не успел купить цветы, еще могут успеть, в магазинах тюльпаны предлагают от 360 до 1999 рублей за букет.
А на Центральном рынке можно найти корзины из сухофруктов и орехов за 4 000 рублей.
