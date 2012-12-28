Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
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Происшествия
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18 минут назад
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Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Мужчина погиб.
«Из окна палаты на 6 этаже выпал 56-летний мужчина. У него был серьезный медицинский диагноз. Сейчас проверку факта проводит УВД. Они и дадут правовую оценку случившемуся, со своей стороны окажем правоохранительным органам необходимое содействие. Буду держать ситуацию на контроле», — написала Анна Маркова в своём Telegram-канале.
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