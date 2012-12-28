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сегодня, 17:13
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Стала известна предыстория стрельбы на улице Бехтеева

Разыскиваемый мужчина поссорился с сожительницей и она уехала к подруге.

Стрельбе на улице Бехтеева, 5 предшествовала размолвка между стрелком и его подругой. По данным, GOROD48, пара выпивала и поссорилась. Женщина уехала к подруге на улицу Бехтеева. Подруга была не одна — проводила время в компании знакомых. Со стрелком они встретились, когда компания провожала одну из девушек домой.

Напомним, по версии следствия «1 февраля 32-летний подозреваемый, ранее угрожавший расправой сожительнице и её знакомым, прибыл к дому по улице Бехтеева. Встретив их на улице, подозреваемый произвёл выстрелы из травматического оружия в голову мужчины и грудную клетку сожительницы. Потерпевшие с огнестрельными ранениями своевременно госпитализированы».

Женщину, после оказания медицинской помощи отпустили домой, а мужчина находится в реанимации.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Подозреваемый объявлен в розыск.

«Следствие обращается к гражданам, которые обладают информацией о месте нахождения подозреваемого, сообщить сведения, имеющие значение для следствия, в СУ СК России по Липецкой области по телефонам: 8 (4742) 77 07 13 или короткому номеру: 123. Конфиденциальность гарантирована», — говорится в сообщении о розыске.

стрельба
ревность
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Химик
сегодня, 17:29
Всё глупо и трагично!
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да уж
сегодня, 17:28
Имя и фамилия есть у стрелка?
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Бабушка
сегодня, 17:21
все делается по-пьяни.
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