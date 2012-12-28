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Происшествия
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сегодня, 17:13
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Стала известна предыстория стрельбы на улице Бехтеева
Разыскиваемый мужчина поссорился с сожительницей и она уехала к подруге.
Напомним, по версии следствия «1 февраля 32-летний подозреваемый, ранее угрожавший расправой сожительнице и её знакомым, прибыл к дому по улице Бехтеева. Встретив их на улице, подозреваемый произвёл выстрелы из травматического оружия в голову мужчины и грудную клетку сожительницы. Потерпевшие с огнестрельными ранениями своевременно госпитализированы».
Женщину, после оказания медицинской помощи отпустили домой, а мужчина находится в реанимации.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц. Подозреваемый объявлен в розыск.
«Следствие обращается к гражданам, которые обладают информацией о месте нахождения подозреваемого, сообщить сведения, имеющие значение для следствия, в СУ СК России по Липецкой области по телефонам: 8 (4742) 77 07 13 или короткому номеру: 123. Конфиденциальность гарантирована», — говорится в сообщении о розыске.
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