В Липецком округе пересох пруд

По предварительным данным, всему виной тёплая и засушливая погода.

Жители Липецкого округа бьют тревогу: в районе Романово пересох водоём.«Река Белоколодец в районе Романово пересохла, а сейчас, когда растаял снег, в пересохшем русле тысячи дохлых рыб», — сообщили в редакцию GOROD48.По поводу гибели рыбы в селе Ленино его обеспокоенные жители обратились и к областным экологам.— Специалисты выехали на место. По итогам выезда выявлено, что водный объект существенно измельчал. Росгидромет фиксирует аномально теплую и сухую зиму и осень. В регионе было крайне мало осадков, что не позволило своевременно наполниться водному объекту. Негативного антропогенного воздействия на пруд на момент выезда не установлено. Дополнительно рыба будет исследована ветеринарами, чтобы окончательно подтвердить естественный фактор гибели, — рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области.Сегодня утром на момент обследования пруда областными экологами он выглядел так:Проверка по информации о массовой гибели рыбы в обмелевшем пруду в Липецком округе организована и Липецкой межрайонной природоохранной прокуратурой.«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. К проверочным мероприятиям привлечены специалисты территориальных управлений Росприроднадзора, экологии и природных ресурсов и ветеринарии. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.На аналогичную ситуацию с прудом жалуются и жители деревни Гудовка Липецкого округа.В прокуратуре считают, что проблемы начинаются в русле реки Белоколодец в селе Боринское. Оттуда вода ушла из-за погодных условий. Вопрос в том, почему вовремя не были предприняты должные меры, и кто в этом виноват.