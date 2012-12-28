Шкарин впервые за многие годы без «золота» первенства страны

Впрочем, медаль он всё равно получил, а без поражений не бывает побед.

В первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) липчанин Миъхаил Шкарин завоевал «бронзовую» награду в весовой категории до 87 кг.18-летний Шкарин, главный фаворит первенства, по своему обыкновению начал движение по турнирной сетке, почти не замечая сопротивления. У Владимира Арзамасцева из Санкт-Петербурга он выиграл – 9:3, у Романом Токаревым из Алушты – 9:0, поединок был остановлен спустя три минуты.Камнем преткновения стал полуфинал против Манвела Арутюняна из Сочи. Но и там всё поначалу складывалось неплохо: первый период завершился в пользу нашего борца – 1:0. Однако затем Шкарин начал совершать ошибки, которыми умело воспользовался соперник. После двух накатов Арутюнян вышел вперёд – 5:1. Шкарин в концовке предпринял отчаянную атаку, заработал два балла, но спастись от поражения не сумел – 3:5.После проигрыша Михаил был зол, в первую очередь – на самого себя. Но эмоции выплуснул на сопернике в борьбе за 3-е место Денисе Сидельникове из Новосибирска, «серебряном» призёре прошлогоднего первенства страны. Уже через 40 секунд липчанин вышел вперёд – 8:0, после чего встреча была остановлена ввиду явного преимущества.Обидчик Шкарина Арутюнян выиграл чемпионат, взяв верх над хозяином ковра Запиром Гаджиева из Тарко-Сале, у которого «серебро». «Бронзу» наряду с нашим земляком получил и Рамзан Садулаев из Краснодарского края.На церемонии награждения Михаил, несмотря на медаль, был не особенно весел. Ведь за последние годы он впервые не сумел подняться на высшую ступень пьедестала почёта на внутренней арене. До этого он побеждал среди юношей до 16 и 18 лет, а год назад выиграл и свой дебютный турнир среди юниоров до 21 года.Впрочем, один-единственный проигрыш в полуфинале – не показатель. Без поражений в спорте не бывает побед.Михаил – потомственный борец, сын директора липецкой СШОР №9 Юрия Шкарина, воспитанник тренеров Андрея Кочетова и Владимира М акарова. Сейчас учится в столичном училище олимпийского резерва и занимается у Заслуженного тренера России Феликса Авакова.