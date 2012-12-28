Все новости
На трассе «Липецк — Усмань» в лобовом столкновении погиб 57-летний водитель такси
Происшествия
У Фащевки лобовое столкновение двух легковушек
Происшествия
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Общество
Девушка на «Шевроле» потеряла управление из-за лужи
Общество
УК кивает на «РВК», а в подвал бежит река
Общество
Ельчане могу возвращаться в свои дома: обломки БПЛА обезврежены
Происшествия
В Каменном логу канализационные стоки снова бьют гейзерами
Общество
Ельчан просят отойти от окон: произойдет уничтожение фрагмента БПЛА
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
На трассе «Липецк — Усмань» в лобовом столкновении погиб 57-летний водитель такси
Происшествия
УК кивает на «РВК», а в подвал бежит река
Общество
У Фащевки лобовое столкновение двух легковушек
Происшествия
Девушка на «Шевроле» потеряла управление из-за лужи
Общество
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
В Каменном логу канализационные стоки снова бьют гейзерами
Общество
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Лужи по колено, а под ними лёд — тут вам и купанье, тут вам и полёт
Неделя 48
Шкарин впервые за многие годы без «золота» первенства страны
Спорт
В Липецкой области жёлтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Спорт
213
сегодня, 10:07
2

Шкарин впервые за многие годы без «золота» первенства страны

Впрочем, медаль он всё равно получил, а без поражений не бывает побед.

В первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года в Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) липчанин Миъхаил Шкарин завоевал «бронзовую» награду в весовой категории до 87 кг.

18-летний Шкарин, главный фаворит первенства, по своему обыкновению начал движение по турнирной сетке, почти не замечая сопротивления. У Владимира Арзамасцева из Санкт-Петербурга он выиграл – 9:3, у Романом Токаревым из Алушты – 9:0, поединок был остановлен спустя три минуты.

Камнем преткновения стал полуфинал против Манвела Арутюняна из Сочи. Но и там всё поначалу складывалось неплохо: первый период завершился в пользу нашего борца – 1:0. Однако затем Шкарин начал совершать ошибки, которыми умело воспользовался соперник. После двух накатов Арутюнян вышел вперёд – 5:1. Шкарин в концовке предпринял отчаянную атаку, заработал два балла, но спастись от поражения не сумел – 3:5.

После проигрыша Михаил был зол, в первую очередь – на самого себя. Но эмоции выплуснул на сопернике в борьбе за 3-е место Денисе Сидельникове из Новосибирска, «серебряном» призёре прошлогоднего первенства страны. Уже через 40 секунд липчанин вышел вперёд – 8:0, после чего встреча была остановлена ввиду явного преимущества.

Обидчик Шкарина Арутюнян выиграл чемпионат, взяв верх над хозяином ковра Запиром Гаджиева из Тарко-Сале, у которого «серебро». «Бронзу» наряду с нашим земляком получил и Рамзан Садулаев из Краснодарского края.

На церемонии награждения Михаил, несмотря на медаль, был не особенно весел. Ведь за последние годы он впервые не сумел подняться на высшую ступень пьедестала почёта на внутренней арене. До этого он побеждал среди юношей до 16 и 18 лет, а год назад выиграл и свой дебютный турнир среди юниоров до 21 года.

Впрочем, один-единственный проигрыш в полуфинале – не показатель. Без поражений в спорте не бывает побед.

Михаил – потомственный борец, сын директора липецкой СШОР №9 Юрия Шкарина, воспитанник тренеров Андрея Кочетова и Владимира М акарова. Сейчас учится в столичном училище олимпийского резерва и занимается у Заслуженного тренера России Феликса Авакова.
Греко-римсяка борьба
Михаил Шкарин
1
2
1
5
1

Комментарии (2)

Интересно
21 минуту назад
На фото в предыдущей статье, не тот же человек?
Ответить
Санчо
сегодня, 10:38
Михаил все равно ты Лучший!!! Удачи и дальнейших Побед!!
Ответить
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
