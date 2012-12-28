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Происшествия
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сегодня, 13:53
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В Воловском округе уничтожают обломки упавшего в выходные авиаприпаса
Могут быть слышны звуки взрыва.
«Обращаю ваше внимание, что могут быть слышны звуки от взрыва. Прошу сохранять спокойствие и не волноваться. Взрывотехники работают штатно. Угрозы нет», — сообщил глава Воловского округа Сергей Щеглов.
Напомним, 1 февраля на территории Елецкого района и Воловского округа в результате внештатного схода упали авиационные боеприпасы.
Никто не пострадал. Несколько сел Елецкого района остались без электроснабжения, но его довольно быстро восстановили. Также кусками грунта и щебня повредило один автомобиль. В Воловском округе боеприпас упал вдали от жилых домов.
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