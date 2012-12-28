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сегодня, 13:53
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В Воловском округе уничтожают обломки упавшего в выходные авиаприпаса

Могут быть слышны звуки взрыва.

Сегодня в Воловском округе будет проводиться ликвидация обломков авиационного боеприпаса, который в минувшую субботу нештатно сошёл во время полёта самолёта ВКС РФ.

«Обращаю ваше внимание, что могут быть слышны звуки от взрыва. Прошу сохранять спокойствие и не волноваться. Взрывотехники работают штатно. Угрозы нет», — сообщил глава Воловского округа Сергей Щеглов.

Напомним, 1 февраля на территории Елецкого района и Воловского округа в результате внештатного схода упали авиационные боеприпасы

Никто не пострадал. Несколько сел Елецкого района остались без электроснабжения, но его довольно быстро восстановили. Также кусками грунта и щебня повредило один автомобиль. В Воловском округе боеприпас упал вдали от жилых домов.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
а как же
сегодня, 14:07
ступень ракеты?
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Липчанин
22 минуты назад
Полетела дальше. Вышла на околоземную орбиту и почти достигла небесной тверди.
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