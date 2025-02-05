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Судим за квартирную кражу, занимался вскрытием замков: стрелка с Бехтеева арестовали до 1 апреля
Происшествия
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сегодня, 17:30
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Судим за квартирную кражу, занимался вскрытием замков: стрелка с Бехтеева арестовали до 1 апреля
Андрей Колычев во время заседания не просил о какой-то конкретной мере пресечения — оставил этот вопрос на усмотрение суда.
Андрей Колычев ранее был судим в Воронеже за квартирную кражу (по пунктам «а», «в» части третьей статьи 158 УК РФ) — отсидел год, вышел на свободу в 2020 году и последние пять лет неофициально «работал по профессии» — вскрывал замки на дверях.
Мужчина женат, есть ребенок. Но с 2021 года он сожительствовал с другой женщиной — она и проходит по делу потерпевшей. Любовники сначала жили у подозреваемого, но часто ссорились и разъехались. При этом они продолжили встречаться то у него, то у нее.
По показаниям потерпевшей, ее сожитель был вспыльчивым и часто курил марихуану. 31 января женщина отмечала в ресторане «Журавли» день рождения крестницы, и после нескольких бокалов вина решила поехать к Колычеву. Там они выпили пива с карпом и поссорились на почве ревности. Андрей Колычев схватил женщину за волосы и несколько раз ударил её ладонью по лицу и спине. Эти разборки даже увидела подруга потерпевшей, звонившая ей по видеосвязи. К этой подруге женщина и поехала на такси среди ночи (на часах было около половины второго), а Андрей вскоре отправился за ней — так как успел услышать адрес. На улице Бехтеева он встретил сожительницу и ее приятелей: примерно в половине третьего ночи компания вышла на улицу покурить.
По данным следствия, Колычев выстрелил из травматического пистолета в голову мужчине и грудь женщины. Причем в мужчину он стрелял не менее трех раз, в сожительницу — не менее одного. Мужчина получил огнестрельное ранение головы, закрытую черепно-мозговую травму, огнестрельное ранение щеки. Сожительнице подозреваемого диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки. Пистолет, из которого стрелял, подозреваемый выкинул. Поэтому оружие пока не установлено.
Потерпевшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы, а стрелок скрылся с места происшествия. Позже он был объявлен в розыск. 4 февраля в 13:19 Андрей Колычев пришел в Следком с адвокатом и явкой с повинной. О розыске он узнал из новостей.
Потерпевшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы, а стрелок скрылся с места происшествия. Позже он был объявлен в розыск. 4 февраля в 13:19 Андрей Колычев пришел в Следком с адвокатом и явкой с повинной. О розыске он узнал из новостей.
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