Липчанин разнес свою квартиру и кафе «Хуторок»

Предположительно, мужчина начал дебоширить после употребления сильнодействующих веществ.



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Вечером 5 февраля в кафе «Хуторок» на улице Терешковой ворвался полуголый и окровавленный мужчина. Персонал кафе вызвал спасателей и полицейских.Как оказалось, буйный посетитель живет в трех домах от кафе. Сначала он разнес свою квартиру, выбил в ней окна и выбросил на улицу вещи и посуду, а потом в одних трусах побежал по улице и заглянул в «Хуторок».Возможно, все это мужчина проделал после употребления сильнодействующих веществ.