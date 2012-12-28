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Происшествия
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вчера, 23:25
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Липчанин разнес свою квартиру и кафе «Хуторок»
Предположительно, мужчина начал дебоширить после употребления сильнодействующих веществ.
Как оказалось, буйный посетитель живет в трех домах от кафе. Сначала он разнес свою квартиру, выбил в ней окна и выбросил на улицу вещи и посуду, а потом в одних трусах побежал по улице и заглянул в «Хуторок».
Возможно, все это мужчина проделал после употребления сильнодействующих веществ.
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