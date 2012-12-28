«Я у тебя самый лучший!»

Мы попросили липецких мужчин поздравить своих женщин с 8 Марта.

Липчане поздравляли мам и бабушек, девушек и жен, и даже всех родных. Один из горожан, поздравив свою даму, тут же ей напомнил, что он у нее самый лучший!