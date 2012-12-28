«Я у тебя самый лучший!»

$79,15
€91,83
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Боевая часть БПЛА упала во дворе жилого дома
Происшествия
Четыре дома эвакуированы в Ельце из-за упавшего беспилотника
Происшествия
В Липецкой области перехвачены три БПЛА
Происшествия
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
39-летний липчанин собрал с коллег и знакомых 22 миллиона рублей и не вернул
Происшествия
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Липецкий студент провернул аферу с бонусами лояльности на 450 000 рублей
Происшествия
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$79,15
€91,83
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На трассе «Липецк — Усмань» в лобовом столкновении погиб 57-летний водитель такси
Происшествия
У Фащевки лобовое столкновение двух легковушек
Происшествия
В доме на Кривенкова провалились ступени входной группы
Общество
Из-за засора канализации бытовым мусором в подвале скопилась вода и замкнуло электрощит
Общество
Девушка на «Шевроле» потеряла управление из-за лужи
Общество
УК кивает на «РВК», а в подвал бежит река
Общество
Ельчане могу возвращаться в свои дома: обломки БПЛА обезврежены
Происшествия
В Каменном логу канализационные стоки снова бьют гейзерами
Общество
Ельчан просят отойти от окон: произойдет уничтожение фрагмента БПЛА
Происшествия
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
Читать все
На трассе «Липецк — Усмань» в лобовом столкновении погиб 57-летний водитель такси
Происшествия
УК кивает на «РВК», а в подвал бежит река
Общество
У Фащевки лобовое столкновение двух легковушек
Происшествия
Девушка на «Шевроле» потеряла управление из-за лужи
Общество
В Липецкой области до +5
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
В Каменном логу канализационные стоки снова бьют гейзерами
Общество
Лужи по колено, а под ними лёд — тут вам и купанье, тут вам и полёт
Неделя 48
Ельчане могу возвращаться в свои дома: обломки БПЛА обезврежены
Происшествия
Ельчан просят отойти от окон: произойдет уничтожение фрагмента БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
481
сегодня, 09:00
4
«Я у тебя самый лучший!»
Мы попросили липецких мужчин поздравить своих женщин с 8 Марта.
Липчане поздравляли мам и бабушек, девушек и жен, и даже всех родных. Один из горожан, поздравив свою даму, тут же ей напомнил, что он у нее самый лучший!
8 Марта
0
0
0
1
2
Комментарии (4)
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Сначала новые
Сначала новые
Сначала старые
Гостья
24 минуты назад
Спасибо женщинам (слышен женский голос на видео) за репортаж к 8 марта. ))) Женщины, вы лучшие!!! Поздравляю всех женщин с праздником! Особенно тех, кто на работе, на службе или на дежурстве в редакции.
Ответить
Эх
29 минут назад
Что ж все мужчины такие неулыбчивые в этом городе? Один только и улыбнулся.
Ответить
ГОСТЬ53
58 минут назад
С праздником! Прочитала новость: средняя зарплата 140 тысяч! Как я рада, не передать словами..... Они там что- то курят?
Ответить
Ха
11 минут назад
Молодцы, заметили опечатку 240...
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии (4)