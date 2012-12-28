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619
50 минут назад
2

Липецкие врачи 34 дня спасали девятилетнего мальчика с гнойным менингитом

У мальчика были нарушены сознание и двигательная активность.

Врачи областной инфекционной больницы 34 дня боролись за жизнь и здоровье девятилетнего мальчика с гнойным менингитом. Школьника привезли в приемный покой в тяжелом состоянии.

«У мальчика было нарушено сознание, двигательная активность справа. Диагноз оказался страшным: гнойный менингит в тяжелой форме. Благодаря грамотно подобранной терапии, ранней реабилитации пациента, слаженной работе всего персонала, ребенка спасли. Двигательная функция конечностей восстановилась», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

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На фото врачи Татьяна Сафронова и Сергей Шайдуко 
медицина
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Комментарии (2)

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Сначала новые
48 копеек
7 минут назад
умнички
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Лиза
18 минут назад
Врачам огромное спасибо, а мальчику здоровья.
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