Липецкие врачи 34 дня спасали девятилетнего мальчика с гнойным менингитом

У мальчика были нарушены сознание и двигательная активность.

Врачи областной инфекционной больницы 34 дня боролись за жизнь и здоровье девятилетнего мальчика с гнойным менингитом. Школьника привезли в приемный покой в тяжелом состоянии.«У мальчика было нарушено сознание, двигательная активность справа. Диагноз оказался страшным: гнойный менингит в тяжелой форме. Благодаря грамотно подобранной терапии, ранней реабилитации пациента, слаженной работе всего персонала, ребенка спасли. Двигательная функция конечностей восстановилась», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.