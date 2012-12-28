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Здоровье
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50 минут назад
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Липецкие врачи 34 дня спасали девятилетнего мальчика с гнойным менингитом
У мальчика были нарушены сознание и двигательная активность.
«У мальчика было нарушено сознание, двигательная активность справа. Диагноз оказался страшным: гнойный менингит в тяжелой форме. Благодаря грамотно подобранной терапии, ранней реабилитации пациента, слаженной работе всего персонала, ребенка спасли. Двигательная функция конечностей восстановилась», — сообщила в своём Telegram-канале министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
На фото врачи Татьяна Сафронова и Сергей Шайдуко
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