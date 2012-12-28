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сегодня, 15:33
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По драке подростков в Сенцово протоколы составили на родителей
31 января в школе села Сенцово подрались ученики. Один попал в больницу.
В отношении трёх законных представителей несовершеннолетних, причинивших телесные повреждения подростку, подготовлены административные материалы по части первой статьи 5.35 КоАП РФ по факту ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.
«31 января в школе села Сенцово между учащимися произошел словесный конфликт, перешедший в драку, в результате которого одному из участников причинены телесные повреждения. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства, предшествующие данному происшествию. В рамках проводимой проверки правоохранительными органами будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта. С подростками проводится индивидуальная профилактическая работа. Совместно со школой реализуются мероприятия по урегулированию возникших неприязненных отношений между детьми.», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Ранее министерство образования Липецкой области сообщало назначении в школе служебной проверки. Также министерство собиралось провести в школе родительское собрание и встречу с педагогическим коллективом при участии представителей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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