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сегодня, 15:33
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По драке подростков в Сенцово протоколы составили на родителей

31 января в школе села Сенцово подрались ученики. Один попал в больницу. 

Полиция провела проверку по драке между школьниками в Сенцово. Сообщение о драке и серьезной травме, которую получил один из подростков — он попал в больницу с переломом ключицы и ребра, ранее появилось в соцсетях.

В отношении трёх законных представителей несовершеннолетних, причинивших телесные повреждения подростку, подготовлены административные материалы по части первой статьи 5.35 КоАП РФ по факту ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.

«31 января в школе села Сенцово между учащимися произошел словесный конфликт, перешедший в драку, в результате которого одному из участников причинены телесные повреждения. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства, предшествующие данному происшествию. В рамках проводимой проверки правоохранительными органами будет дана правовая оценка действиям каждого участника конфликта. С подростками проводится индивидуальная профилактическая работа. Совместно со школой реализуются мероприятия по урегулированию возникших неприязненных отношений между детьми.», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Ранее министерство образования Липецкой области сообщало назначении в школе служебной проверки. Также министерство собиралось провести в школе родительское собрание и встречу с педагогическим коллективом при участии представителей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
конфликт
побои
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Комментарии (6)

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Сначала новые
в 2000-ые
5 минут назад
постоянно дрались, и никто никуда не сообщал
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Ссёлки
12 минут назад
А как же директор школы,охрана?Родители,это само собой должны быть наксзаны,а дети поставлены на учет в ПДН.
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А преподы
18 минут назад
ни причем вы бы их видели матерятся отборным матом круче чем зеки и причем они преподают в начальных классах
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Садить
20 минут назад
нужно сейчас потом это бандиты
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Крис
31 минуту назад
Чё-то всех избивают . Хилые какие-то. Всех в секцию бокса или карате
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НикНик
40 минут назад
получается-втроём одного избили. Причём сильно как, зверёныши какие-то.
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