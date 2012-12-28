38-летняя ельчанка из ревности облила бензином и подожгла дом 26-летней соперницы

Любовь зла.

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2 февраля в Ельце в полицию обратилась 26-летняя женщина с заявлением о попытке поджога её дома. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, жилой дом по улице Новолипецкой загорелся в 15:48. На его тушение выезжали два пожарных отделения, но пожар был ликвидирован ещё до их прибытия. Огонь уничтожил отделку фасада, окон и ворот.В попытке поджога подозревают неработающую ранее судимую 38-летнюю женщину, которая приревновала молодую соперницу к своему мужчине. Действия девушки с жёлтой канистрой записала камера наблюдения.«Приревновав потерпевшую к своему мужчине, она приехала к дому соперницы, облила бензином фасад дома и подожгла его, а потом уехала. Но пожар вовремя потушили и пострадала только обшивка фасада дома», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Причиненный ущерб сама потерпевшая оценила в три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ревнивице может грозить до пяти лет лишения свободы.