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1751
сегодня, 12:06
13

38-летняя ельчанка из ревности облила бензином и подожгла дом 26-летней соперницы

Любовь зла.

2 февраля в Ельце в полицию обратилась 26-летняя женщина с заявлением о попытке поджога её дома. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, жилой дом по улице Новолипецкой загорелся в 15:48. На его тушение выезжали два пожарных отделения, но пожар был ликвидирован ещё до их прибытия. Огонь уничтожил отделку фасада, окон и ворот. 

В попытке поджога подозревают неработающую ранее судимую 38-летнюю женщину, которая приревновала молодую соперницу к своему мужчине. Действия девушки с жёлтой канистрой записала камера наблюдения. 

«Приревновав потерпевшую к своему мужчине, она приехала к дому соперницы, облила бензином фасад дома и подожгла его, а потом уехала. Но пожар вовремя потушили и пострадала только обшивка фасада дома», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Причиненный ущерб сама потерпевшая оценила в три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ревнивице может грозить до пяти лет лишения свободы.
поджог
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Житель
14 минут назад
Отчаянная женщина ! Уважаю таких
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Александр Н.
21 минуту назад
Это психиатрия,надо лечить.
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Всё одно
29 минут назад
Новая тачка лучше старой))))
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Гость
29 минут назад
Сколько же психов развелось на квадратный метр, пора вводить обязательное обследование у психотерапевта.
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Никадим
38 минут назад
А что она причинённый вред не оценила в тридцать миллионов
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Ира
сегодня, 12:57
А если человек крепко спит, то вот так можно, если не сгореть, то угореть. Это явно покушение, в том числе и на убийство.
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Неравнодушная
сегодня, 12:51
С ума посходили!!! Из-за мужика...Что творится в области... Неадекватных стало больше, чем нормальных.
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Человек
сегодня, 12:51
Это действия рецидивистки! так, что наказание с возмещением ущерба(а цены на строй материалы си работы кусачие) надо дать максимальное. Действовала она умышленно.!
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Фунтик
сегодня, 12:43
Девки жгут
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Тыква
сегодня, 12:42
Без палева, как говорится. Средь белого дня, не спеша, под камерой... Наивность
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