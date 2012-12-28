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Происшествия
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сегодня, 12:06
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38-летняя ельчанка из ревности облила бензином и подожгла дом 26-летней соперницы
Любовь зла.
В попытке поджога подозревают неработающую ранее судимую 38-летнюю женщину, которая приревновала молодую соперницу к своему мужчине. Действия девушки с жёлтой канистрой записала камера наблюдения.
«Приревновав потерпевшую к своему мужчине, она приехала к дому соперницы, облила бензином фасад дома и подожгла его, а потом уехала. Но пожар вовремя потушили и пострадала только обшивка фасада дома», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Причиненный ущерб сама потерпевшая оценила в три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 167 УК РФ «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ревнивице может грозить до пяти лет лишения свободы.
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