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Происшествия
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47 минут назад
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В Липецке 13-летнего мальчика избили у школы
Ребёнок госпитализирован в областную детскую больницу.
— В отделе полиции №6 зарегистрировано заявление законного представителя ребёнка. Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Ребёнка госпитализировали в травматологию областной детской больницы. Со слов матери, предварительный диагноз: ушиб и сотрясение головного мозга, ушибы грудины и ключицы, гематомы.
Татьяна рассказала GOROD48, что конфликт в школе имеет затяжной характер. И избиению предшествовал буллинг. Ещё до Нового года её сыну наплевали в кроссовки. В школе сначала развели руками и посоветовали перевести ребёнка в другое образовательное учреждение. Но у Татьяны — четверо детей, и все ходят в одну школу. Но потом мать даже подключила юриста и конфликт как-то уладили. Нашли хулиганов и те извинились.
Вчера мальчик забыл дома две тетрадки. В школу их принесла сестра. Вернувшись, девочка рассказала матери, что один мальчик в компании двоих друзей ударил её брата в живот на лестнице, тот не удержался и упал на ступени. За случившееся ребят пожурили и отпустили.
В тот же день после уроков за семиклассником пошла огромная компания человек в 15 и уже за территорией школы напала на него. По словам Татьяны, её сына окружили и били по голове и груди. Прекратилось всё, когда компанию разогнал учитель технологии.
Мальчик пришёл домой с опухшим лицом, рваной курткой и весь грязный — по пути его ещё и стошнило из-за сотрясения головного мозга. Татьяна сразу повезла его в областную детскую больницу. Подростка госпитализировали, а женщина отправилась в полицию.
Это избиение — неожиданное продолжение январской истории со взрывом в подъезде на улице Клавдии Шаталовой. Как оказалось — тогда подростки также хотели насолить своему знакомому и бросили в подъезд петарду. Когда Татьяна начала жаловаться во все инстанции — кто-то ещё и порезал колёса на её автомобиле. Она считает, что сделать это могли те же самые ребята или их знакомые.
— Мне страшно, что будет дальше? Дайте моему сыну просто нормально жить и учиться, — говорит Татьяна.
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