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1596
47 минут назад
21

В Липецке 13-летнего мальчика избили у школы

Ребёнок госпитализирован в областную детскую больницу.

В липецкий отдел полиции №6 накануне обратилась 41-летняя Татьяна П. с заявлением об избиении своего 13-летнего сына у школы. По словам матери, на семиклассника напала группа подростков — якобы всего их было около 15 человек, и толпой они избили мальчика. Сейчас эти сведения проверяют в полиции. Ведь не исключено, что бил кто-то один или двое, а остальные смотрели. 

— В отделе полиции №6 зарегистрировано заявление законного представителя ребёнка. Проводится проверка по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. 

Ребёнка госпитализировали в травматологию областной детской больницы. Со слов матери, предварительный диагноз: ушиб и сотрясение головного мозга, ушибы грудины и ключицы, гематомы.

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Татьяна рассказала GOROD48, что конфликт в школе имеет затяжной характер. И избиению предшествовал буллинг. Ещё до Нового года её сыну наплевали в кроссовки. В школе сначала развели руками и посоветовали перевести ребёнка в другое образовательное учреждение. Но у Татьяны — четверо детей, и все ходят в одну школу. Но потом мать даже подключила юриста и конфликт как-то уладили. Нашли хулиганов и те извинились. 

Вчера мальчик забыл дома две тетрадки. В школу их принесла сестра. Вернувшись, девочка рассказала матери, что один мальчик в компании двоих друзей ударил её брата в живот на лестнице, тот не удержался и упал на ступени. За случившееся ребят пожурили и отпустили.

В тот же день после уроков за семиклассником пошла огромная компания человек в 15 и уже за территорией школы напала на него. По словам Татьяны, её сына окружили и били по голове и груди. Прекратилось всё, когда компанию разогнал учитель технологии.

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Мальчик пришёл домой с опухшим лицом, рваной курткой и весь грязный — по пути его ещё и стошнило из-за сотрясения головного мозга. Татьяна сразу повезла его в областную детскую больницу. Подростка госпитализировали, а женщина отправилась в полицию.

Это избиение — неожиданное продолжение январской истории со взрывом в подъезде на улице Клавдии Шаталовой. Как оказалось — тогда подростки также хотели насолить своему знакомому и бросили в подъезд петарду. Когда Татьяна начала жаловаться во все инстанции — кто-то ещё и порезал колёса на её автомобиле. Она считает, что сделать это могли те же самые ребята или их знакомые.

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— Мне страшно, что будет дальше? Дайте моему сыну просто нормально жить и учиться, — говорит Татьяна.
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Секция бокса
2 минуты назад
К тому кто ходит в секцию бокса не будут подходить 15 человек . Просто некоторые здесь женского пола , не понимают как мужской мир устроен.
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Пеньсия
6 минут назад
Что ещё должно произойти чтобы полиция обратила внимание на происходящее
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Мда
9 минут назад
Все от попустительства школы и безнаказанности. Назовите номер школы для начала
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=
9 минут назад
надо отчима из Калининграда привести сюда он быстро с * разберется.
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ежели так то
10 минут назад
надо к братве обращаться.
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Ленок
10 минут назад
Учителя технологии ещё на кол посадить, почему пацана с травмами домой отпустили?
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ежели так то
11 минут назад
надо к братве обращаться.
Ответить
И
12 минут назад
Переходите на индивидуальное обучение, такое право есть у всех. А в школах последние десятилетия ничего хорошему не учат, пить, курить ,буллинг и т .д
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Сселки
21 минуту назад
В 35 школе уже во втором классе буллинг, а учительница говорит "Не может быть"
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Ирина
23 минуты назад
Могу сказать виновника должны быть на казаны надеюсь чтобы их посадили в детскую колонию теперь пусть будет для всех на ука.
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