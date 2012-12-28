Медики скорой помощи дважды запускали сердце 60-летнему мужчине, пока доставили его в больницу
Происшествия
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сегодня, 11:33
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В полынье под Липецком утонул 59-летний мужчина
Полицейские установили личность погибшего рыбака.
Напомним, рыбак провалился под лед на расстоянии 200 метров от берега в селе Казинка вечером 2 февраля. Его тело в 19:30 достали спасатели.
Это вторая подобная трагедия с начала зимы: 11 января в реке Воронеж рядом с улицей Демьяна Бедного в Липецке утонул 35-летний мужчина.
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