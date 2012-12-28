Все новости
Погода в Липецке
148
46 минут назад
1

В Липецкой области пройдет небольшой снег

9 марта Липецкая область будет находиться в северо-восточной периферии антициклона, ожидается небольшой снег. 10 и 11 марта регион окажется в области повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят: 9 марта – 4 градуса мороза, что в пределах нормы, 10 и 11 марта -2-3 градуса тепла, что на 6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер ночью северный, днем южный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от -3 до -8, при прояснениях от -9 до -14 градусов, днем – от -2 до +3.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью будет от -6 до -8 градусов, днем – от 0 до -2 градусов.

День 9 марта стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1985 году – 24 градусов мороза.
Погода
2
0
0
1
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алена
39 минут назад
Снег хорошо тает на мартовском солнышке. Если так пойдёт и далее, к 20-м числам сойдёт.
Ответить
