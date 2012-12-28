Подросток жестоко избил сожителя матери: та приревновала мужчину к бывшей жене

Вступившегося за мать парня ждёт суд.

В Усманском районе 17-летнего парня ждёт суд по обвинению в жестоком избиении сожителя матери.По данным следствия, в июне 2023 года у жительницы Усманского района произошел конфликт с сожителем на почве ревности к его бывшей жене. Обиженная женщина пожаловалась на своего сожителя 17-летнему сыну, а тот решил вступиться за мать.В тот же день не несовершеннолетний парень приехал к обидчику матери домой и сильно избил его в помещении летней кухни. Подросток сломал мужчине пять ребер.В больнице мужчине поставили диагноз: «Переломы ребер со смещением отломков, гемоторакс (скопление крови в плевральной плоскости)». По заключению судмедэкспертизы, здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.Действия подростка были квалифицированы следствием по части первой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека», санкции которой — до восьми лет лишения свободы.