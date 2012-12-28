Неделя 48
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Пацаны смотрят вдаль с надеждой, но трамвай не едет пока
Итоги года
Жители Липецка поучаствовали в двух выборах прямо и в одних опосредовано.
Напрямую мы, как и все россияне, выбирали президента. В Липецкой области эти выборы обошлись без интриги, на них пришло ровно столько же избирателей, сколько и по стране в целом, — 77,49%. Действующего главу государства поддержали 86,99% липчан.
В сентябре липчане выбирали губернатора. И здесь обошлось без интриги, ведь единственный потенциальный соперник действующего главы региона Игоря Артамонова депутат облсовета от КПРФ Сергей Токарев не сумел пройти так называемый «муниципальный фильтр». Зато его прошли представитель альтернативной КПРФ партии «Коммунисты России» Юрий Логинов, Полина Валентинова из «Новых людей», Анатолий Емельянов от ЛДПР, Лариса Ксенофонтова (Справедливая Россия — За Правду). Эти выборы завершились так: Артамонов собрал 81,16% голосов, Емельянов — 5,94%, Логинов — 5,38%, Ксенофонтова — 3,58%, Валентинова — 2,49%.
Явка на выборы составила рекордные для региона 57%.
Кстати, еще одним итогом года стал закат политической карьеры единственного представителя «соколов Жириновского» в облсовете Анатолия Емельянова. Вначале он попал в медийный скандал — клиенты турфирмы, в которой работала вся его семья, заявили, что так не смогли побывать в уже оплаченных путешествиях. А потом работающего в региональном парламенте члена ЛДПР на постоянной основе и при этом постоянно кусавшего руку, которая его кормит, лишили звания регионального вождя партии. Его поменяли на Руслана Долгова, но пока с приставкой и.о. В феврале 2025 года Высший Совет ЛДПР должен окончательно определиться с вожаком своего липецкого отделения.
Между президентскими и губернаторскими выборами решилась судьба мэра Липецка. Глава региона не благословил Евгению Уваркину на второй 5-летний срок, чем так расстроил, что она не смогла сдержать слез, когда отчитывалась за первую пятилетку своей работы перед своим де-юре работодателем, городским Советом депутатов.
Заменой креативной главе города с подачи губернатора стал экс-глава Лебедянского района Роман Ченцов.
Итоги выборов также были ясны заранее. К ним допустили депутата облсовета от КПРФ Николая Быковских и доцента кафедры уголовного и гражданского права ЛГТУ, кандидата педагогических наук, доцента Вадима Егорова. Креатура губернатора Роман Ченцов победил соперников всухую — со счетом 34:0:0.
Евгения Уваркина поздравила своего преемника с блестящей победой на выборах, попрощалась с депутатами и коллегами из мэрии, пообещала в новой должности, вице-губернатора по реализации нацпроектов, делать все от нее зависящее для дальнейшего развития города. Как вице-губернатор, Евгения Юрьевна проработала три месяца и была кооптирована по квоте победившего на своих вторых выборах губернатора в Совет Федерации.
А вот выборы главы Ельца вообще можно считать анекдотом. Там мэра, как и в Липецке, выбирают депутаты горсовета. Так вот, альтернативу действующему главе города Евгению Боровских составил… безработный! Понятно, что на этих выборах победил уже трудоустроенный человек.
Если говорить об экономике региона, то у нее все было в порядке, если отталкиваться исключительно от макроэкономических показателей. Мерилом можно считать ситуацию с областным бюджетом: к концу года он вырос по доходам до 111,9 миллиарда рублей, по расходам — до 144 миллиардов. Однако проблемой №1 для региона, просто-таки настоящим вызовом стала ситуация на рынке труда: области не хватает порядка 10 тысяч работников, и впервые в истории количество вакансий превысило число безработных. В ТОП-10 вакансий: слесарь, сварщик, водитель, машинист, оператор, монтажник, монтер и токарь. Средняя зарплата водителей, сварщиков и слесарей уже вдвое-втрое превышает заработки юристов, экономистов и бухгалтеров. И хотя техникумы и колледжи за три последних года выпустили по востребованным профессиям на 1 810 дипломированных специалистов больше, чем ранее, этого недостаточно для выправления сложившегося перекоса. И дефицит кадров — главная угроза для экономического роста, как региона, так и страны в целом.
Итог повсеместной нехватки рабочих рук мы видим на улицах Липецка. Все они изрыты ямами и траншеями после плановых и аварийных работ энергетиков. В январе этого года, напомним, из-за череды аварий на теплосетях сетях в мороз ниже 20 градусов 50 тысяч живущих в центре города жителей на сутки остались без отопления. Тепло и горячую воду в некоторые дома подали только через неделю после этой коммунальной аварии, едва не переросшей в катастрофу.
Главные копатели, «Квадра» и «РВК-Липецк» разводят руками: найти место очередной аварии на сетях и заткнуть фонтан они еще в силах, но закопать траншеи уже не в состоянии. В итоге мэр Липецка Роман Ченцов пошел на беспрецедентные меры: подписал городское бюджетное учреждение «Управление благоустройства Липецка» на восстановление асфальта на дорогах и тротуарах, раскопанных частными организациями. Хорошо, что на этом форс-мажоре городские коммунальщики хоть что-то заработают. Плохо, что работа на дядю отвлекает муниципалов от их основной задачи — латать дыры в асфальте по городу.
Если переключиться на Липецк, то и у нас с исполнением бюджета в уходящем году было все хорошо. По итогам после многочисленных поправок он вырос по доходам до 29 миллиардов рублей, по расходам — до 29,2 миллиарда. Однако в 2025 год муниципалитет войдет с куда более скромными цифрами: с доходами в 20,3 миллиарда рублей, с расходами в 20,8 миллиарда. И повторить успех этого года в следующем вряд ли получится: 2025 году в Липецке выберут только новый состав городского Совета, и под эту кампанию на муниципалитет не прольется денежный дождь из субсидий, субвенций и дотаций, как в этом году. И уже сейчас в департаменте финансов мэрии обеспокоены, например, тем, где найти миллиард на муниципальные выплаты участкам СВО, под которые в бюджет заложены 80 миллионов рублей ежемесячных трат. Также мэрия пока не знает, где взять 203 миллиона рублей на поддержку МУП «Липецктеплосеть», обеспечивающее жителей Сокола и Сырского Рудника теплом и горячей водой, а также 230 миллионов на софинансирование национальных проектов.
Благодаря финансовой помощи области мэр Роман Ченцов дал этим летом старт новому проекту ремонта дворов, который, очевидно, заменит уваркинскую программу «Ремонт двора», предусматривавшее 90-процентное софинасирование расходов из бюджета затрат управляющих компаний на замену мусорных баков, асфальтирование, снос аварийных деревьев и ремонт детского игрового оборудования. В следующем году, по словам Романа Ченцова, комплексный ремонт дворов увидят жители нескольких микрорайонов. Но вот незадача — в этом году, как и в прошлом и в позапрошлом, снова буксовала программа «Мой двор». Более того, выяснилось, что липчане, участники программы, которые софинасировали 1% расходов на нее, не взяли на свой баланс и половины из 123 благоустроенных территорий. Получилось, что горожане кинули мэрию, отказавшись от своих договорных обязательств! Поэтому после январских праздников чиновники будут пытаться через суд понудить липчан взять на свое содержание объекты благоустройства программы «Мой двор».
На удивление гладко в этом году прошел сезон дорожных ремонтов. Проблемы возникли на двух объектах: дорогах на Папина и на Союзной, сданных на месяц-два позже срока, но и то из-за из-за косяков «РВК-Липецк».
В этом году в Липецке стартовал двухлетний проект по ремонту городских мостов. Самый старый из них на улице Советской, горбатый, 1948 года постройки, фактически построили заново. В зиму Липецк вошел еще с тремя мостами, на которых также начались капитальные ремонты — на улицах Студеновской и Первомайской и на Плехановском спуске. Весной следующего года начнется реконструкция еще одного моста в центре города — на улице Октябрьской. А вот на анонсированный еще мэром Уваркиной грандиозный проект строительства нового моста рядом с Октябрьским в городской казне, по данным GOROD48, денег нет. Зато есть проект и смета этого объекта, превышающая шесть миллиардов рублей. Нет средств у мэрии и на другой важнейший проект транспортной инфраструктуры — строительство путепровода, который должен связать активно застраиваемый многоэтажным жильем район Опытной с улицей Гагарина.
В этом году большие проблемы из-за отсутствия все того же финансирования возникли при реализации четырех концессий, по которым иногородние компании модернизируют в Липецке водопровод и канализацию, городскую станцию аэрации и трамвайную сеть, а также строят школу. Все эти проекты уже выбились из ранее утвержденных графиков при том, что концеденты — правительство области и городская администрация — вовремя и в полном объеме перечисляют свои платежи концессионерам. В итоге сроки техперевооружения бывшего МУП «ЛиСА» сдвинулись на год, а в этом году новые вагоны побежали по новым рельсам лишь по запущенному в июне укороченному маршруту-«двойке».
Московский концессионер, «ПроШкола», сорвал сроки строительства самой большой в регионе школы на 1500 мест в микрорайоне «Взлетный». Ее должны были сдать департаменту образования в ноябре, но строители сомневаются, что при существующем подходе к финансированию завершат работы хотя бы к началу лета. Также не вовремя, не в декабре этого года, а, возможно, к весне достроят новую школу в «Елецком». А городу как воздух нужны еще три новых школы — на Соколе, в «Европейском» и в «Университетском».
Зато с опережением графиков в Липецке школы капитально ремонтируют. В этом году дети уже вернулись в полностью обновленные 1-ю гимназию, 33-ю и 46-ю школы. Даже без федеральных средств, которые муниципалитет еще не получил, мэрия рискнула в этом году начать реконструкцию школ по программе 2025 года. Ремонты уже начались в трех школах города: 6-й, 51-й и 70-й. Найдены подрядчики на обновление еще двух школ, 4-й и 5-й. Они начнут работу в марте.
В этом году из ИК-2 в Липецке сбежали через подкоп под забором шесть заключенных, выходцев из среднеазиатских республик — последнего вставшего на лыжи взяли спустя почти две недели после побега в Тамбовской области. В Подмосковье задержали после 12 лет розыска экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ липчанина Олега Донских, фигуранта громкого уголовное дела по хищениям многомиллиардных средств госкорпорации «Росагролизинг». А на этой неделе в Липецке арестовали нотариуса Павла Андреева по обвинению в четырех эпизодах мошенничества. По данным следствия, нотариус входил в организованную преступную группу, возглавляемую бывшим майором ФСИН и риэлтором Олегом Сбродовым, на счету которой несколько убийств собственников квартир: их травили паленой водкой, а жилье переписывали на иных людей.
А вот еще один анекдот: в Липецке спасатели достали из трубы мусоропровода пьяного мужчину. 36-летний житель пригородного села умудрился забраться в заваренный мусоропровод и застрял между этажами.
Страшным итогом этого года можно считать резонансное убийство десятиклассника на Соколе. Его зарезал местный алкоголик, принявший встретившегося ему на улице 15-летнего юношу за своего обидчика. В этом году суд вынес приговор по другому жуткому злодеянию, убийству бойцом ЧВК своей четырехлетней падчерицы — в пьяном угаре он пнул малышку ногой в грудь. Особенностью уходящего года были другие инциденты с детьми, в том числе суициды. Пьяный мужчина во сне задавил свою четырехмесячную дочь. Полтора десятка детей выпали из окон. С ранней весны до поздней осени в областной детской больнице спасали мальчишек и девчонок, жертв ДТП: велосипедистов, электросамокатчиков, питбайкеров, мотоциклистов и тех, кто сел за руль без водительских прав...
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