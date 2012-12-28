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1482
сегодня, 13:17
1

В доме на улице Невского обнаружили тело женщины с гнилостными изменениями

Обстоятельства ее смерти выясняют правоохранители.

8 июля после обращения соседей участковый вскрыл квартиру на улице Невского,1. Её хозяйка долго не выходила на связь.

В квартире было обнаружено тело 61-летней женщины с гнилостными изменениями.

— Обстоятельства смерти женщины выясняются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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Комментарии (1)

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Правда
сегодня, 13:41
Табличка зачёт.Сразу видно что нет участковых.
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