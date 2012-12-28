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Происшествия
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сегодня, 13:17
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В доме на улице Невского обнаружили тело женщины с гнилостными изменениями
Обстоятельства ее смерти выясняют правоохранители.
В квартире было обнаружено тело 61-летней женщины с гнилостными изменениями.
— Обстоятельства смерти женщины выясняются, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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