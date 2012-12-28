Общество
1676
сегодня, 15:00
35
«Он не летает — он по земле ходит!»
Как Липецку мэра выбирали.
Перед звонками, созывающими депутатов в сессионный зал, они и члены команды уже уходящего главы города, Евгении Уваркиной, как в последний раз, поедали разложенные в холле пирожки и ватрушки, запивая их кофе и чаем. «Я только один — мне к пляжу нужно быть готовой», — услышал реплику вице-мэра Анны Шамаевой корреспондент GOROD48, когда заместитель двух мэров, Михаила Гулевского и Евгении Уваркиной, тянулась за выпечкой.
— Ну ты же понимаешь, что если бы выборы главы были прямыми, то я бы набрал минимум треть голосов! — доказывал кому-то свои притязания на мэрство Николай Быковских, один из двух явно непроходных кандидатов.
Тут же прошелестел инсайд: только что городская администрация внесла в горсовет ещё одну кандидатуру на награждение знаком «За заслуги перед городом Липецком» — Евгению Уваркину. Таким образом, сессии пришлось позже наградить такой наградой четверых: водителя МУП «Липецкпассажиртранс» Владимира Незнамова, директора 20-й школы Алексея Пшеничного и мастера производственного обучения АО «Газпром газораспределение Липецк» Вячеслава Дякова.
Сессию открыл первый вице-губернатор Александр Рябченко. Он сообщил, что глава региона Игорь Артамонов и его новый заместитель Евгения Уваркина участвуют в ВКС-совещании с вице-премьер-министром Маратом Хуснулиным, и прибудут в горсовет позже (губернатор так и не пришел).
— Выборы главы — событие историческое для города. Желаю вам отнестись к этому с полным пониманием ответственности за будущую пятилетку, — кратко напутствовал депутатов вице-губернатор.
Всю троицу кандидатов, которым конкурсная комиссия по выборам главы Липецка позволила пройти в финал, посадили рядом: и.о. главы Липецка Романа Ченцов, депутата областного Совета от КПРФ Николая Быковских и доцента кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала «РАНХиГС» Вадима Егорова.
Первым слово получил Николай Быковских. Встав за трибуну, он заявил, что концепция комплексного развития Липецка разработана городским комитетом КПРФ и базисом развития города должно быть развитие его экономики.
Конечно, кандидат в первую очередь заклеймил рыночные отношения, сказав, что в 90-е годы «все у всех отобрали и поделили» (не Шарикова ли из «Собачьего сердца это цитата?) В итоге Липецк утратил значительную часть своего производственного потенциала. Поэтому сейчас «нужно собрать команду профессионалов с настоящими дипломами и работать над восстановлением загубленных производств», в первую очередь — тракторостроительного завода, отобрать у иностранных инвесторов из недружественных стан построенные ими предприятия в ОЭЗ «Липецк».
По словам Быковских, мэр отвечает за все происходящее в Липецке, несмотря на прописанные в Уставе города полномочия. Поэтому нужно ремонтировать и строить общеобразовательные и спортивные школы, школы искусств. Нужно расширять сеть государственных медицинских учреждений, а не закрывать существующие. Была раскритикована система ЖКХ нам примере одного из домов на площади Мира. «Посмотрите, в каких условиях живут наши люди!» Нужно обновлять коммунальную инфраструктуру, а не заниматься веломарафонами и забегами. «Кто-то в подвале с фекалиями ищет звезды». Все меры городской администрации и горсовета по развитию общественного транспорта и модернизации коммунальных сетей он назвал недостаточными. Была раскритикована и градостроительная политика, например, точечная застройка старых микрорайонов и проект строительства ЖК «Турист» на площади Петра Великого. Быковских призвал увеличивать посадки новых деревьев и одновременно стимулировать граждан отказываться от частого использования личного автотранспорта. А как это делать, не сказал.
Депутаты выстроились в очередь, чтобы задать Николаю Быковских вопросы. Например, Светлана Тюнина спросила кандидата, есть ли у него команда, которую он приведет в мэрию в случае победы на выборах, и как он собирается выстраивать работу с правительством области, с федеральным центром?
— А как Путин? Он раньше не был президентом, а работал в силовых структурах. Опыт — дело наживное. У меня есть опыт партийного руководства. В футбол мы играть умеем, — ответил он.
Программа второго кандидата, доцента Вадима Егорова, была очень обтекаемой. Ученый сосредоточился на общих вещах. Экономика, социалка, развитие гражданского общества, права человека... Всем этим пунктам он уделял по 30 секунд.
— Всю свою жизнь я провел в Липецке. Наш город можно сравнить с квартирой, купленной на вторичном рынке. Конструктив хорош, но нужно снять и поменять обои, линолеум, мебель.
В Липецке актуальны пробки на дорогах и недостаток парковок. В ЖКХ работают пенсионеры с зарплатой в 20 тысяч. Важно развивать культуру, усилить патриотическую составляющую. Молодежи — досуг и достойную работу. «Нужно сделать все, чтобы молодое поколение не уезжало из города». Кандидат обратился к опыту СССР: «предприятия заключают с вузами и средними учебными заведениями контракт, платят студентам стипендии, после чего получают дипломированных специалистов».
Вадим Егоров тоже раскритиковал работу коммунальных организаций, как частных, так и муниципальных. В пример привел аварию на водопроводе в частном секторе, где, очевидно, живёт. «Проходят дни, а вода по улице как текла, так и течет, никому до этого нет дела».
— Ваша концепция называется «Семь шагов к успеху». Какой из них первый? — спросила кандидата спикер горсовета Евгения Фрай.
— Недостаток кадров в управлении: от городской администрации до школ и детских садов, — ответил учёный.
— Каким будет Липецк через пять лет? Ответьте мне как философ, — задал вопрос депутат Евгений Павлов.
Философа Егорову отыграть не удалось. Он хотел бы видеть Липецк центром Черноземья, очевидно, забыв, что у команды мэра Гулевского было желание сделать из города «Жемчужину Черноземья». По словам кандидата, можно гордиться музеем Плеханова и памятником народовольцам. «У нас есть Комсомольский пруд и Воргольские скалы». Также кандидат зачем-то вспомнил про хохлому и гжель.
На этом вопросы к доценту и закончились.
В зале горсовета, кстати, оказалось много тех, кому Вадим Егоров преподавал историю. Они запомнили, например, его высказывания о крестивших Русь Кирилле и Мефодии, а также то, что на Руси были два Ивана-Калиты.
Последним за трибуну встал и.о. главы Липецка Роман Ченцов. Свое выступление он сопровождал слайдами.
Кандидат сказал, что считает бюджет основой развития, поэтому собирается увеличить собственные доходы муниципалитета с нынешних семи миллиардов рублей до девяти за следующую пятилетку. Как это сделать, ему понятно.
Липецк — город с ярко выраженным промышленным потенциалом. Поэтому кандидат собирается развивать малый и средний бизнес, кооперировать его с крупными производствами.
30 школ и шесть детских садов будут отремонтированы в городе за пять лет. В средних образовательных учреждениях необходимо развивать профильное обучение, которое позволит молодежи в будущей профориентации. Кандидат намерен развивать детский и юношеский спорт, учреждения культуры и дополнительного образования. В Липецке в новых микрорайонах построят ещё одну «Школу креативных индустрий».
Более 300 километров дорог нужно отремонтировать к 2029 году, чтобы довести уровень дорог по ГОСТу до 75% от существующих. В планах Ченцова мегапроекты — строительство нового Октябрьского моста и моста из района Опытной на улицу Гагарина. Первый уже спроектирован, второй начнут проектировать в этом году. Говоря о транспорте, и.о. мэра сказал, что видит необходимость в более жёстком контроле над перевозчиками, обновление парка автобусов.
Болезненными вопросами Роман Ченцов назвал состояние уличного освещения и городской станции аэрации, старение коммунальных сетей. Он собирается продолжать комплексное развитие территорий, начавшееся при Евгении Уваркиной. Набережная, парк на Соколе и Молодежный парк — первые кандидаты на масштабное благоустройство. Он намерен продолжить работу по межеванию территорий, чтобы усилить ответственность за состояние дворов, сажать больше деревьев взамен снесенных, чтобы Липецк снова стал зелёным городом.
А ещё он — за честность.
— Какой отрасли будете уделять первостепенное внимание? — спросил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
— Сначала подготовка к новому отопительному сезону и решение тех проблем, которые больше всего вызывают вопросов у горожан, — ответил Роман Ченцов.
Кандидат, по его словам, не сторонник избавляться от доставшейся ему от предыдущего мэра команды. «Команда должны максимально эффективно отрабатывать вызовы времени».
Депутат Евдокия Бычкова посетовала на то, что кандидат ничего не сказал о развитии частного сектора, хотя до этого возглавлял два сельских района.
— Я придерживаюсь принципа не давать пустых обещаний. Я вижу, сколько нужно средств на решение городских проблем. За несколько лет мы не сделаем всех жителей частного сектора счастливыми. У нас есть программа-минимум, и если мы сделаем больше, то я только буду рад, — ответил и.о. главы города.
Депутат Вера Урываева оказалась землячкой Романа Ченцова, училась с ним в школе, знает его семью. «Вы замечательный сын, хороший семьянин, замечательный человек!» В ответ кандидат сказал, что будет уделять внимание развитию семейных ценностей и формированию достойных взглядов молодежи.
На этом объявили перерыв. 34 депутата пошли голосовать. Они получили по два бюллетеня — в одном были имена трех кандидатов в мэры, в другом — трех кандидатов в Почетные граждане. Голосовали слуги народа быстро — некоторые чуть ли не на коленке, чтобы не стоять в очереди к кабинке.
А потом объявили результаты. Их можно описать как 34:0:0 — Егоров и Быковских не получили ни одного голоса.
Евгения Фрай попросила коллег проголосовали за прекращение полномочий Евгении Уваркиной, после чего надела на нового мэра положенную ему Уставом города цепь.
Положив руку на тот же Устав, Роман Ченцов прочитал клятву:
— Клянусь при осуществлении полномочий главы города Липецка соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное и областное законодательство, Устав города Липецка, нормативные правовые акты города Липецка; честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.
Евгения Уваркина поздравила своего преемника с блестящей победой на выборах главы города, попрощалась с депутатами и руководителями структурных подразделений мэрии, пообещала в новой должности, вице-губернатора по реализации нацпроектов, делать все от нее зависящее для дальнейшего развития города.
Первый вице-губернатор Александр Рябченко тоже пожелал новому главе плодотворной работы:
— Необходимо продолжить реализацию всех важных городских программ. Не менее важно уметь слушать и слышать все полезные для развития города идеи, в том числе и от оппозиции. Губернатор и правительство Липецкой области готовы поддержать начинания нового мэра и его команды.
Потом Ченцова должны были напутствовать двое — представитель почетных гостей сессии и депутат горсовета. Но хватило, как оказалось, эмоционального выступления экс-главы города Михаила Гулевского.
— Мне он понравился, хотя с ним встречаюсь первый раз! — показал на подошедшего к нему Романа Ченцова «народный мэр». — У меня нет ни тени сомнения, что он сделает все, что вам сказал. Он не летает в небесах — он ходит по земле!
Михаил Гулевский рассказал, что специально ездил в Лебедянь, три часа бродил по городу и общался с жителями. Все, кто ему встретились, были самого лучшего мнения о последнем главе своего муниципального района. «Он умеет ставить цели и задачи, но главное — он любит людей».
— Он уже в теме, коллеги! Он уже ставит задачи на этот год и на перспективу! Спасибо губернатору, от него все это пошло! Счастья, здоровья, успехов! Чтобы все у тебя получилось! — под аплодисменты присутствующих Гулевский пожал руку своему «правнуку» в должности мэра.
Еще множество фото с сессии Горсовета можно найти здесь.
5
1
0
5
11
Комментарии (35)