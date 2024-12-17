На помощь «РВК-Липецк» мэрия направит своих дорожников: компания не восстановила места 70-ти своих раскопок

Депутаты городского Совета сегодня узнали, почему в Липецке так долго устраняют утечки и в чем причина задержки в выполнении концессий на реконструкцию коммунальных сетей и городских очистных.