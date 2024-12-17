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Общество
3654
17.12.2024 14:12
46

На помощь «РВК-Липецк» мэрия направит своих дорожников: компания не восстановила места 70-ти своих раскопок

Депутаты городского Совета сегодня узнали, почему в Липецке так долго устраняют утечки и в чем причина задержки в выполнении концессий на реконструкцию коммунальных сетей и городских очистных.

Сегодня комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета обрушилась на директора по капитальному строительству ООО «РВК-Липецк» Дмитрия Будюкина.

Все началось с известия о том, что компания, которая по концессии реконструирует городские системы водоснабжения и водоотведения, по состоянию на начало декабря выполнила работ всего на 525 миллионов рублей при плане на этот год в 891,1 миллион. Все как бы ничего, если учесть обещание Будюкина ускориться и выполнить все оставшиеся работы к бою Курантов, но…

— Сколько раскопок по городу вами еще не восстановлено? — спросила представителя «РВК» председатель депутатской комиссии Светлана Бессонова.

Оказалось, «порядка 70-ти». Какие-то в зимнем варианте, то есть засыпанные щебнем, какие-то еще и вовсе в виде канав и ям.

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Депутат Андрей Захаров, сославшись на два примера утечек в Военном городке, чему он был свидетелем (в каждом таком случае питьевая вода текла больше 10 суток), спросил, какими нормативными документами о сроках ремонтов руководствуется «РВК», когда получает аварийные заявки от горожан? Конкретного ответа он не получил. Из ответа Будюкина следовало, что всякий такой случай — отдельная история. Если утечка никому не мешает, то компания берет на ее устранение 10-15 суток. Если вода течет по дороге или тротуару, то «реагируем незамедлительно».

Тут кстати вспомнилось, что летом 2022 года глава Липецка Евгения Уваркина на одном из совещаний напоминала руководителям сетевых компаний о существовании муниципального регламента при авариях, согласно которому аварийная бригада должна появиться на месте ЧП в течение часа после получения вызова. Но сейчас все не так.

— Я на примере своего округа и на примере сообщений СМИ вижу, что аварии не устраняют в течение 10-15 суток. Вода бежит из утечек по месяцу и даже больше, затапливает сети «Квадры», попадает в подвалы домов. Это же убытки, которые вы будете перекладывать на липчан. Все это вызывает большой негатив со стороны горожан, — сказал депутат Александр Кофанов.

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— Вы говорите нам, что все идет по плану. Снижение потерь воды в сетях у вас тоже идет по графику? — задал вопрос депутат Алексей Харин.

— Да, — ответил Дмитрий Будюкин.

— Визуально это не так, — хмыкнул Алексей Харин. — Про 15 дней не верю ни разу! В моем округе вода по улицам бежит месяцами.

В ответ Дмитрий Будюкин сослался на нехватку персонала, непосредственно задействованного на ликвидациях аварий. Техника есть, но горводоканалу не хватает 50% слесарей. Их зарплата — 30-35 тысяч рублей. «Возможно, в этом и есть проблема», — вздохнул директор по капитальному строительству компании.

Присутствующая на заседании заместитель начальника областного управления энергетики и тарифов Светлана Крылова заметила, что сама компания решает, как распределить фонд оплаты труда. «Сколько получает директор, а сколько слесарь — это дело самого предприятия».

Александр Кофанов заметил, что зарплата в 35 тысяч рублей не отражает реальности на рынке труда: слесарь в среднем получает в 2-2,5 раза больше.

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— Десять дней на выезд бригады для ликвидации утечки — это уже за гранью моего понимания. На это есть 24 часа! А у нас по месяцу и больше по улицам текут реки. Значит, вам нужно брать на аутсорсинг сторонние организации. И делать это в ближайшую пятилетку, до 2030 года, когда вы обещаете переломить ситуацию с заменами сетей по концессии к лучшему, — сказал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов тут же сообщил, что вчера принято решение на возмездной основе помочь горводоканалу силами МБУ «Управление благоустройства Липецка», как до этого помогали «Квадре», в благоустройстве раскопок зимним литым асфальтом. Ремонт дорог и тротуаров будет выполнен в 14 местах. Весной такой ремонт будут переделывать под ту марку асфальта, которая используется дороге или тротуаре. Если «РВК» захочет продолжить такую практику, то мэрия не будет против.

Напомним, что концессия была заключена в 2022 году на 49 лет. По факту плановое выполнение работ по замене водопроводных сетей концессионером выполнено на 60%, по замене канализационных — на 65%.

Инвестиционной программой другой концессии, реконструкции городских очистных сооружений, в 2026 году предусмотрено завершение всего цикла работ по обновлению основных фондов бывшего МУП «ЛиСА» и строительство участка по переработке дурно пахнущего илового остатка. Но при плане инвестиций 2023-24 годов в 476 миллионов рублей по факту освоено лишь 119,6 миллиона. То есть концессия по итогу двух лет выполнена на 50%. При этом в 2023 году концедент, администрация города, перечислила концессионеру все 10,8 млн рублей причитающейся ему по договору платы, в этом году — 32,2 миллиона. На это указала председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова.

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В чем же проблема? Из ответа Дмитрия Буркина следовало, что «РВК» подвел его первый подрядчик, который не сумел выполнить работы на 2,2 млрд рублей. «Поэтому все так произошло»,— как поет Эдуард Суровый. Новый подрядчик взялся догонять сроки, но пока в этом не преуспел. Так, все работы разбили на этапы, но к двум из них исполнитель еще даже и не приступал. Поэтому допдоговором сдача ряда объектов сдвинута, как сейчас стало модно говорить, вправо. Ведь, как оказалось, нужно было изменить проект, заместив предполагавшееся ранее немецкое оборудование на иное, неподсанкционное, турецкого производства.

— Вы заключили с первым подрядчиком договор летом 2023 года. Неужели вы уже тогда не понимали, что импорта из стран Запада не будет? — задал Дмитрию Будюкину резонный вопрос Александр Кофанов.

Оказалось, подрядчик не смог импортозаместить немецкое. Это должен сделать его сменщик. И новый проект вот-вот пройдет Госэкспертизу. Но тут же выяснилось, что концессией предусмотрено еще и итальянское оборудование для утилизации илового остатка!

— Ему уже ищут замену? Ведь на это опять будет нужно время, — спросил депутат Игорь Подзоров.

— Еще нет. У нас нет на это свободных средств, — ответил директор по капитальному строительству ООО «РВК-Липецк».

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— Как нам объяснить горожанам, почему вы сдвигаете сроки концессии? А вы согласны это терпеть? — этот вопрос Игорь Подзоров адресовал уже вице-мэру Павлу Кузнецову.

— Не согласны, — ответил заместитель главы Липецка-председатель департамента ЖКХ.

В итоге разгоряченные депутаты посоветовали чиновникам и концессионеру более ответственно подходить к своей работе, чтобы не вводить в заблуждение липчан и горсовет.
«РВК-Липецк»
концессия
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Комментарии (46)

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Как гость
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Сначала новые
срочно
вчера, 22:05
вызывайте сенатора с лопатой
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Светлана
вчера, 14:23
По адресу Боевой проезд, 34 течет во двор вода от кафе Жар птица. Это безобразие продолжается уже полгода. Никому нет дела до этого, приехали посмотрели и уехали так ничего не исправив. Скоро вода потечет в подъезды. Беспредел полный.
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Гость
вчера, 09:48
На Лебедянском шоссе на против магазина Строймаркет, вода уже течет полгода. Сейчас там творится ужас , подъехать к магазину не возможно.
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Ольга
вчера, 08:56
Ул.Боевой проезд 34.холодная.вода течёт уже 1,5года и течёт во двор дома.Сейчас каток сплошной.Вчера трактор проехал, немного убрал наледь и уехал.Вода течёт.Жесть.
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Юля
вчера, 08:51
По ул Чапаева 18 декабря.дорогу не до конца трактор прочистил. Это почему?
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НКВД
вчера, 08:28
Провести полную проверку деятельности этой чудо организации. Виновных посадить, остальных разогнать. И почему жизненно важные для города коммуникации находятся в ведении каких-то ООО, почему не муниципальные организации? Неужели никак не дойдёт, что частник печётся только о своём кармане?
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КОМДИВ
вчера, 07:25
Проще проложить новые сети
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Сергей
вчера, 07:11
На очистнвых работало 200 человек, а сейчас 100. То есть работу выполняет один за двоих. Но зарплата осталась на прежнем уровне. Доплата за совмещение 15процентов от оклада это в районе 2тысяч рублей. Люди продолжают уходить, с кадрами катастрофа. Но РВК молодцы 100 умн на 30 т. Р. Получается экономия на оплате труда 3000000 руб в месяц, а в год 36 млн. Уж не говоря про соц.выплаты. Эффективность РВК просто зашкаливает. Ещё немного и очистным хана. А вы говорите про раскопки. Скоро туда срать будете ходить.
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Лукерья
вчера, 06:07
Главное освоить денежный поток . А слесаря не хотят за суп из кильки работать, удивительно..
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Гость
вчера, 05:44
На Папина, во дворе дома 8, течёт вода из под асфальта две недели.
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