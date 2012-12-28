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Происшествия
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14 минут назад
На Осеннем проезде нашли труп
Тело обнаружили ночью между домами.
Пока мужчина не опознан.
— Полиция устанавливает личность погибшего, причины и обстоятельства смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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