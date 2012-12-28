На Осеннем проезде нашли труп

Тело обнаружили ночью между домами.

Сегодня около полуночи между домами №12 и №14 на проезде Осенний в Липецке обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти.Пока мужчина не опознан.— Полиция устанавливает личность погибшего, причины и обстоятельства смерти, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.