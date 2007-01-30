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34 минуты назад
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«Металлург» пригласил игрока, считавшего главным футбольным талантом России

В «спартаковской мафии» нашей команды уже 6 человек!

В липецкий «Металлург» привезли очередного спартаковца. 18-летнему Егору Комелькову (30.01.2007 г. 185 см, 79 кг) в своё время прочили славу чуть ли ни его тёзки Титова.

В 2023 году полузащитник был официально признал лучшим игроком Юношеской футбольной лиги России. Тогда в ЮФЛ-3 он провёл за «Спартак» 24 матча, в которых забил 18 мячей и сделал 8 голевых передач т.е совершал в среднем больше одного результативного действия за матч! Лучшим игроком тура Комелькова признавали 8 раз!

Играл он и за команду более старшего возраста: в ЮФЛ-2 – 5 матчей, 3 гола, 3 ассиста. В 2024 году в ЮФЛ-1 – 25 игр, 12 мячей, 8 результативных пасов.

Карьера Комелькова застопорилась в этом году, когда он перешёл в Молодёжную лигу: сидел в запасе, и лишь однажды вышел на замену на 15 минут в игре со столичным «Локомотивом». Такая ситуация молодого таланта не устраивала и он решил сменить обстановку, причём заранее решил, что не будет скитаться по дублирующим составам, а перейдёт во взрослую команду. В итоге конкуренцию за Комелькова выиграл «Металлург».

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Егор считает, что получил новый вызов

Как сообщил GOROD48 гендиректор липецкого клуба Андрей Овчинников, контракт с вундеркиндом подписан на полтора года – до декабря 2026.

В интервью Комельков рассказал, что с 12-ти лет знает лидера «Металлурга» Антона Рощина, играл вместе с ним за юношеские команды «Спартака», был приятно удивлён высокой посещаемостью матчей в Липецке и пообещал стать – ни много, ни мало – легендой липецкого клуба.

Сейчас «сталевары» находятся в недельном отпуске, но москвич сам изъявил желание тренироваться с дублем «Металлурга».

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Новобранец (в манишке) на сегодняшней тренировке резервистов

Дебютировать во взрослом футболе Егор сможет 26 июля в Пензе, где липецкая команда начнёт второй круг игрой с местным «Зенитом».

Отметим, что в «Металлурге» образовалась целая колония воспитанников «Спартака»: Комельков, Рощин, Егор Ананьев, Никита Кононенко, Сергей Гайдук.Ранее в команду перешёл из ульяновской "Волги"ещё один экс-спартаковец Александр Данилов.
Футбол
«Металлург»
новичок
Егор Комельков
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Комментарии (1)

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Саня
22 минуты назад
Если усилит команду будет супер.
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