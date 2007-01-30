«Металлург» пригласил игрока, считавшего главным футбольным талантом России

В «спартаковской мафии» нашей команды уже 6 человек!

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Карьера Комелькова застопорилась в этом году, когда он перешёл в Молодёжную лигу: сидел в запасе, и лишь однажды вышел на замену на 15 минут в игре со столичным «Локомотивом». Такая ситуация молодого таланта не устраивала и он решил сменить обстановку, причём заранее решил, что не будет скитаться по дублирующим составам, а перейдёт во взрослую команду. В итоге конкуренцию за Комелькова выиграл «Металлург».











Егор считает, что получил новый вызов





Сейчас «сталевары» находятся в недельном отпуске, но москвич сам изъявил желание тренироваться с дублем «Металлурга».











Новобранец (в манишке) на сегодняшней тренировке резервистов



